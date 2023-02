La star de la série 1 de Love Island rejoint OnlyFans huit ans après avoir fait la finale

La star de LOVE Island, Cally Jane Beech, a rejoint OnlyFans – huit ans après avoir participé à l’émission.

Le joueur de 31 ans offrira aux fans des clichés époustouflants, mais insiste sur le fait qu’il ne sera pas plein de contenu explicite.

Cally a partagé une photo d’elle-même magnifique dans un haut court rouge, alors qu’elle disait à ses fans: “Venez rejoindre ma page de fans.”

L’étourdissante est devenue célèbre sur Love Island en 2015 lorsqu’elle s’est lancée dans une romance éclair avec Luis Morrison.

Le couple est sorti ensemble pendant deux ans et est devenu le premier couple à avoir un bébé après s’être rencontré dans l’émission.

Ils se sont séparés pour la première fois dix semaines seulement après la naissance de Vienna lorsque Cally l’a accusé d’être infidèle.

Elle est actuellement aimée de la star de SAS Who Dares Win, DJ O’Neal, et s’est récemment installée avec lui et ses deux fils à Milton Keynes.

Parlant d’être une famille recomposée, Cally a déclaré: “Les garçons sont de grands enfants et Vienne les adore, elle ne les laisse pas seuls, le plus d’amour est rempli d’amour, mieux c’est, c’est ce qu’est la vie – le bonheur, l’amour et famille, qu’elle soit de sang, recomposée ou élargie.

Elle a également jailli de sa nouvelle romance en disant: “La vie est belle, c’est une bouffée d’air frais.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien entouré de ma vie. C’est vraiment la petite chose qui compte le plus pour moi et qui coche toutes les cases. Ça m’a pris assez de temps !”

