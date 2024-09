La star de « La Revanche d’une blonde » Ali Larter a trouvé « un véritable sens de la communauté » depuis qu’elle a quitté Los Angeles

Comme de nombreux Américains, l’actrice Ali Larter s’est retrouvée confinée entre les murs de sa maison pendant la pandémie de COVID-19, aux prises avec une nouvelle normalité alors qu’elle essayait de naviguer dans la vie à Los Angeles avec sa famille.

Cependant, au lieu de s’attarder sur l’incertitude à Golden State, l’actrice de « La Revanche d’une blonde » et son mari, l’acteur et comédien Hayes MacArthur, ont décidé de prendre la route à la recherche de quelque chose de mieux.

« L’industrie était totalement à l’arrêt et nos enfants étaient coincés devant des écrans avec l’enseignement à distance », a déclaré MacArthur Rue MagazineLe couple a un fils et une fille. « Donc, au bout d’un an, nous avons simplement fait nos bagages et nous sommes partis. » Larter a continué : « Nous avons pensé que c’était l’occasion de partir à l’aventure en famille. Et nous avons commencé à rouler vers le nord. »

La famille s’est installée à Sun Valley, dans l’Idaho, en contraste frappant avec l’agitation de Los Angeles.

« Nous sommes tombés amoureux de la beauté des montagnes et de leur grandeur tranquille », explique Larter, expliquant comment un voyage de deux mois s’est transformé en déménagement permanent. « Aucun de nous n’avait jamais vécu dans une petite ville auparavant. Les gens prennent soin les uns des autres. Il y a un véritable sentiment de communauté ici, et nous sommes très heureux d’en faire partie. »







L’actrice de « La Revanche d’une blonde » Ali Larter a déménagé de Californie vers l’Idaho en 2020. Getty Images pour InStyle

Larter et MacArthur ont consolidé leur départ de Los Angeles en construisant une nouvelle maison de 4 400 pieds carrés à Sun Valley.

« Regarder les montagnes me détend et m’inspire », explique Larter à propos de son nouvel environnement. « La plupart du temps, j’ai l’impression de rouler à 1 600 km/h et ces rochers géants me détendent. »

« Les montagnes ont une façon de vous recentrer et de vous ralentir, surtout… lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage parce qu’un troupeau d’élans bloque la route », a plaisanté MacArthur.







Larter a déclaré qu’il y avait un « véritable sentiment de communauté » dans sa nouvelle maison. Photo de Gregg DeGuire/Getty Images

Larter n’est pas la seule célébrité à avoir récemment quitté Los Angeles.

Des stars comme Mark Wahlberg, Julia Roberts, Ana de Armas, Kelly Clarkson et Candace Cameron Bure ont toutes quitté la ville pour des circonstances atténuantes : sécurité, nouveau départ ou pour se rapprocher de leur famille.