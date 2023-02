La star de la publicité du Super Bowl, Jeff Ross, dit que les gens veulent toujours de la comédie « jusque dans les tripes », même si les temps ont changé

Jeff Ross dit que les gens veulent toujours leur comédie “jusqu’au ventre”, même si les temps ont changé.

Après avoir pris une pause de trois ans, Ross est de retour pour rôtir M. Peanut pour la publicité du Super Bowl 2023 des Planters. Alors que le comédien se prépare pour son grand moment de retour sous les projecteurs, il a parlé à Fox News Digital de l’état actuel de la comédie.

“Je pensais que les gens pourraient devenir plus sensibles au fil des ans. Pendant la pandémie, j’étais honnêtement inquiet, comme, est-ce que la torréfaction est terminée? Les gens sont-ils trop sensibles? Et puis, alors que les choses se sont un peu ouvertes, je suis retourné dans les clubs et je réalisé – non », a déclaré Ross.

“Les gens aiment toujours voir leurs idoles se faire descendre d’un cran”, a-t-il expliqué. “Ils aiment voir les gens qu’ils admirent rire d’eux-mêmes. Personne ne veut que leurs rôtis soient édulcorés. Ils veulent que leurs rôtis soient puissants. Ils veulent leur comédie jusqu’aux tripes. Et je pense que la torréfaction en parle spécifiquement.”

Ross a noté que même si la comédie et sa comédie ont spécifiquement “évolué”, l’humour est toujours un “véritable médicament”.

“Nous évoluons tous en tant qu’êtres humains”, a expliqué Ross. “Personne ne parle du monde comme nous le faisions il y a 10, 20 ans. Donc, j’évolue comme tout le monde, et ma comédie évolue comme tout le monde. Mais pour être honnête avec vous, la comédie est presque comme un vaccin pour votre cerveau. Il vous protège de tout souci de santé mentale. C’est un vrai médicament.”

“Cela semble ringard, mais cela peut vraiment élever les gens”, a-t-il ajouté. “Et c’est en quelque sorte ma mission de rendre les gens heureux, de les faire rire à travers tout ce qui se passe dans leur vie.”

Ross est surtout connu sous le nom de “Roastmaster General”. Tout au long de sa carrière, il a fait d’innombrables apparitions lors de rôtis de célébrités organisés au New York Friars Club. Ross a également joué dans “Comedy Central Roasts”.

Le comédien de stand-up est également apparu dans “Historical Roasts” de Netflix où lui et d’autres ont raconté des blagues sur des personnages historiques majeurs.

Même s’il a rôti d’innombrables célébrités, Ross n’a pas pu choisir le rôti le moins préféré qu’il ait jamais fait.

“Cela ne me fait pas vraiment de bruit dans la tête parce que je sélectionne très soigneusement les bénévoles qui sont de bons sportifs, et ils ont une vraie raison d’être torréfiés”, a expliqué Ross. “Même quand un rôti s’envole, c’est toujours très amusant. C’est comme un match du Super Bowl. Il y a de bons matchs, il y a de mauvais matchs, il y a des matchs serrés et il y a des éruptions. Mais vous vous souvenez en quelque sorte de chacun pour toujours. Et les rôtis sont un peu comme ça aussi.”

“Ils sont un tel moment culturel pour l’invité d’honneur et pour tous ceux qui regardent que vous vous souvenez d’eux pour toujours”, a-t-il ajouté.

Quant à son rôti préféré, le comédien a déclaré à Fox News Digital que c’était “celui qui est le suivant.”

Les fans peuvent s’attendre à un rôti bien pensé pour M. Peanut dimanche pour le Super Bowl LVII. Ross a révélé à Fox News Digital qu’il s’était préparé pour ce rôti comme il le ferait pour n’importe quelle autre célébrité.

“J’ai immédiatement commencé à lire toutes les recherches que j’ai pu trouver sur M. Peanut. Je suis allé sur son Wikipédia. Je suis allé sur le site des Planters. J’ai regardé toutes ses anciennes publicités du Super Bowl. J’ai eu quelques conversations avec lui et j’ai appris tout ce que je pouvais. pour que je puisse le rôtir comme un expert, pas seulement comme un fan de ses cacahuètes, mais aussi comme quelqu’un que j’admire.”

“M. Peanut est une légende américaine”, a-t-il ajouté. “Il nous a aidés à traverser la Grande Dépression. C’est une collation bon marché pendant les périodes difficiles, et je voulais l’honorer de la meilleure façon possible avec des blagues sur le rôti bien conçues.”

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City se battront pour le titre du Super Bowl LVII le 12 février après avoir remporté leurs conférences le 29 janvier.

Chris Stapleton interprétera l’hymne national tandis que Rihanna sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps.

