Michael Foster Jr. est officiellement un pro.

L’ancien joueur vedette du basket-ball des garçons de Milwaukee Washington qui a assisté à HIllcrest Prep à Phoenix pour ses deux dernières années de lycée a annoncé vendredi qu’il jouerait dans la G League l’année prochaine. Il a choisi cette voie vers la NBA plutôt que de signer avec l’État de Floride ou la Géorgie, ses deux derniers choix universitaires, ou de signer avec une équipe professionnelle à l’étranger.

Foster a fait son annonce lors d’un chat en direct avec Marc Spears de The Undefeated d’ESPN. Avant d’annoncer son choix, Foster a expliqué ce qu’il avait considéré pour prendre sa décision.

Pour lui, tout était une question de développement.

«Je ne regardais rien d’autre», dit-il. « Le campus de l’école n’a pas vraiment d’importance pour moi. C’est juste la façon dont le développement est et comment ils traitent les joueurs et comment ils réagissent à ce que je veux faire et sur quoi je dois travailler, ce que je dois faire pour m’améliorer. . «

Un attaquant de 6 pieds 10 pouces et 240 livres, Foster – qui insiste catégoriquement sur le fait qu’il est plus gros que les 6-9, 220 livres qu’il a été répertorié sur les sites Web de recrutement – en moyenne 32 points et 16 rebonds, quatre interceptions et quatre blocs pour Hillcrest .

Il a accumulé les distinctions, y compris McDonald’s All-American et la première équipe All-American par SI.com. Il est le septième espoir classé dans la classe 2021 selon ESPN.

Il a déclaré que le développement de Jalen Green, Jonathan Kuminga et Isaiah Todd, qui ont rejoint la Ligue G en dehors du lycée l’année dernière, était un argument de vente. Green et Kuminga sont considérés comme les cinq meilleurs espoirs du repêchage cette année.

« J’ai vu comment ils se sont développés et vous voyez Kuminga. Je lui raconte mon jeu de tous ceux qui sont allés à la G League (après le lycée) », a déclaré Foster. « Je vois comment ils lui ont donné le ballon en haut de la clé et l’ont laissé travailler. … Ils ont fait un excellent travail avec lui, lui donnant l’opportunité de tracer son parcours professionnel et ce qu’il veut faire en championnat. et pas seulement l’épingler dans une boîte. Ils l’ont laissé sortir de la boîte et s’amuser avec son jeu. «

Contactez Mark Stewart à Mark.Stewart@jrn.com. Suivez-le sur Twitter à @MarkStewartMJS.