La star de la Premier League McBurnie «  arrêtée après avoir frappé et donné des coups de pied à un homme  », mais de nouvelles images «  montrent un footballeur se moquant  »

Des images de téléphone portable qui auraient été capturées samedi soir dernier ont montré que l’international à 16 reprises réagissait avec colère à un fan l’appelant par son nom dans la rue, avant que l’homme – dont les rapports indiquent qu’il s’agit de l’attaquant de Sheffield United McBurnie – s’approche de la personne qui filme et le téléphone tombe au sol. .

La caméra a continué à enregistrer, cependant, et les images dramatiques semblaient montrer que McBurnie avait agressé la personne avec une série de genoux et de coups de pied avant de frapper le téléphone au sol.

Au milieu de la mêlée, une voix se fait entendre disant: « emmène ton garçon maintenant« .

Oli mcburnie mon numéro 9 😭😭 pic.twitter.com/anhVwhz2JG – ً (@SufcLuke_) 9 mai 2021

Le club de McBurnie, dont la relégation a été récemment confirmée par la Premier League, a indiqué qu’il était au courant des images et mènerait une enquête interne.

« Les responsables de Sheffield United sont au courant de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux et enquêtent actuellement», a déclaré le club.

Et selon les rapports des médias britanniques, McBurnie a été arrêté par la police du North Yorkshire après que la victime présumée, Elliot Wright, ait signalé l’incident aux autorités, ce qui a conduit à son arrestation lundi soir et à sa garde à vue pendant la nuit.

« Nous marchions et je l’ai vu se disputer avec cette fille. J’étais avec deux de mes copains et il devenait un peu agressif et un peu bruyant», A déclaré Wright, 21 ans, au Sun.

« J’ai dit chill out mate que ça ne pouvait pas être pire que d’être relégué comme une blague. Il semblait bien au début. Il disait: rangez votre téléphone les gars, rangez votre téléphone. J’ai dit: « Pourquoi? Pourquoi voudrais-je ranger mon téléphone? »

« Un de mes copains l’a traîné hors de moi et lui et la fille et un autre garçon sont tous partis. Il a remis sa capuche et est parti. «

Cependant, de nouvelles images publiées sur les médias sociaux auraient montré que McBurnie était étiquetée « sh * t as f * ck » et raillé par une personne derrière la caméra.

AVERTISSEMENT: LANGUE FORTE

Un nouvel angle de l’incident de McBurnie a fait surface: il semble que McBurnie rentrait chez lui avec sa petite amie lorsque le jeune homme derrière la caméra l’a filmé et harcelé.#twitterblades | #sufcpic.twitter.com/XOrX6fHv50 – Kop.Finest (@KopFinest) 11 mai 2021

Une déclaration de la police du North Yorkshire a déclaré: « Un homme de 24 ans de Knaresborough a été arrêté dans le cadre d’un incident impliquant un autre homme agressé.

« La victime, âgée de 21 ans, a subi des blessures au visage lors de l’incident, qui s’est produit peu avant 20h30 le samedi 8 mai sur High Street, Knaresborough.

« L’homme arrêté, âgé de 24 ans, est toujours en détention. Quiconque a été témoin de l’incident est prié de contacter la police. «

McBurnie avait déjà attiré l’attention des autorités l’été dernier après avoir été condamné à une amende de 28 500 £ et banni de la route pendant 16 mois pour conduite en état d’ivresse.

Lors d’un incident distinct l’année dernière, Sheffield United et l’ancien manager du club, Chris Wilder, ont rappelé à McBurnie ses responsabilités après avoir été photographié en train de faire des gestes obscènes dans la foule en regardant le derby du sud du Pays de Galles entre Swansea City et Cardiff City.

Wilder aurait rappelé à McBurnie que son profil de footballeur professionnel signifie qu’il aura régulièrement des caméras sur lui et qu’il doit agir d’une manière qui convienne à son statut.

« Nous lui avons rappelé qu’il avait une responsabilité. C’est un footballeur et avec les médias sociaux et les caméras partout, vous ne pouvez pas vous impliquer. Il doit se représenter, plus que tout, un peu mieux et il comprend que», A déclaré Wilder à l’époque.

« Je pense que vous êtes toujours à la caméra maintenant. La couverture que la Premier League obtient, elle expose tout le monde et elle entre dans la salle avant de tout le monde et nous avons une norme à définir. Je suis tellement content qu’il n’y avait pas de caméras quand je jouais au football!«

McBurnie a réussi à marquer un seul but cette saison alors que les Blades ont été relégués au championnat, et seulement 7 buts en 65 apparitions depuis qu’il a rejoint le club dans un contrat de 20 millions de livres sterling avec Swansea City avant le début de la saison dernière.

Sa saison s’est terminée par une blessure le mois dernier et le joueur de 24 ans fait maintenant face à une course contre la montre pour être apte à être inclus dans l’équipe écossaise pour les Championnats d’Europe de cet été.