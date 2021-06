La star de la Premier League Jamie Vardy achète une participation dans Rochester Rhinos

Jamie Vardy est l’un des joueurs les plus connus de la Premier League. Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

L’attaquant de Premier League Jamie Vardy a acheté une participation dans le club de football américain Rochester Rhinos.

Les Rhinos sont hors service depuis quatre ans, mais visent un retour en 2022. Vardy, 34 ans, a déclaré qu’il continuerait à jouer pour Leicester City. Les Rhinos ont quatre championnats nationaux à leur actif et ont remporté l’US Open Cup en 1999.

« Je suis vraiment excité de faire partie des Rhinos », a déclaré Vardy. « J’ai cherché des opportunités aux États-Unis pendant un certain temps, mais il y avait quelque chose à propos de Rochester et des Rhinos qui me semblait juste. J’aime l’histoire de la victoire de l’US Open Cup, et bien que le club ait traversé des difficultés depuis des années, d’une manière qui me rend cela plus attrayant. »

Vardy travaillera aux côtés des propriétaires David et Wendy Dworkin, qui possèdent également en partie les Sacramento Kings de la NBA.

Il a ajouté: « Une fois que j’ai commencé à parler à David et Wendy – et nous avons eu tellement de conversations via des appels vidéo – j’ai pu voir à quel point ils étaient enthousiastes à propos des Rhinos, et je savais que je voulais m’impliquer et essayer de jouer un rôle pour aider à changer les choses. Ce ne sera pas facile, mais je ne fais jamais rien de la manière facile dans la vie. «

Les Rochester Rhinos sont ravis d’annoncer que la star de la Premier League @vardy7 est devenu copropriétaire du club.#Rochester pic.twitter.com/iJsq6SHtw2 – Rochester Rhinos (@RochesterRhinos) 15 juin 2021

La carrière remarquable de Vardy l’a vu passer du football hors championnat à Fleetwood Town à la Premier League avec Leicester City. Il faisait partie de l’équipe de Leicester qui a remporté un titre improbable de Premier League en 2016, et compte 26 sélections en Angleterre à son actif.

« C’est un énorme coup pour Rochester et les Rhinos », a déclaré David Dworkin. « Jamie Vardy est connu dans le monde du football en raison de son succès et de son histoire inspirante, et nous sommes ravis qu’il ait choisi de nous rejoindre en tant que copropriétaire.

« Outre l’expérience, les connaissances et le profil que Jamie apportera à notre club, l’une des choses qui a vraiment brillé au cours de nos discussions avec lui est à quel point il est incroyablement passionné par ce projet. Jamie partage absolument notre désir de donner à Rochester un équipe de football réussie à nouveau. »

Wendy Dworkin a ajouté : « Ce fut clairement une période difficile pour les supporters des Rhinos, et nous avons certainement ressenti cette frustration en tant que propriétaires. Nous n’avons jamais faibli dans notre engagement à ramener le football professionnel à Rochester. Espérons que cette nouvelle fantastique, que nous « Je cherche désespérément à en parler aux gens depuis si longtemps, donnera à tous ceux qui sont liés au club la conviction qu’il y a de bons moments à venir. »

Les Rhinos nommeront l’ancien chef de projet de l’académie V9 de Vardy, Lee Tucker, au poste de directeur sportif et recherchent des candidats pour le poste d’entraîneur-chef.