La star de la Premier League au centre du scandale des paris sur la “mafia albanaise”

Granit Xhaka d’Arsenal a été nommé dans des rapports d’irrégularités de paris présumées

Les enquêteurs enquêtant sur un carton jaune que Granit Xhaka a reçu pour Arsenal contre Leeds United la saison dernière se penchent également sur un complot criminel présumé impliquant un ancien professionnel déjà reconnu coupable de matchs truqués et la mafia albanaise.

L’Association anglaise de football (FA) a lancé une enquête après avoir été informée de schémas de paris suspects vers la fin de la victoire 3-1 d’Arsenal sur les Yorkshiremen à Elland Road.

Au total, il y avait un prétendu 52 000 £ (63 000 $) parié sur la réservation de Xhaka dans les 10 dernières minutes de la victoire de décembre 2021 pour les Gunners.

À la 86e minute, Xhaka est allé dans le livre de l’arbitre Andre Marriner pour perte de temps avant de tirer un coup franc, malgré le fait qu’Arsenal ait une avance confortable.

Xhaka a mis environ 10 à 15 secondes au-dessus du ballon, et le Daily Mail a révélé en juin comment l’enquête avait été transmise à la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni.

Vendredi, le même journal britannique indique que les enquêteurs de la NCA leur ont dit qu’ils avaient découvert des preuves de grosses sommes de crypto-monnaie pariées sur des marchés non réglementés au Royaume-Uni, une grande partie de l’activité provenant d’Albanie où Xhaka, d’origine suisse, peut retracer ses racines.

Même ainsi, rien n’indique que Xhaka, qui a été réprimandé par la FIFA lors de la Coupe du monde en Russie en 2018 pour avoir fait un geste de la main représentant l’aigle albanais lorsque la Suisse a battu la Serbie 2-1, ait fait quoi que ce soit de mal.

En outre, on ne sait pas non plus qui pourrait être impliqué dans le cadre d’un complot présumé.

Simultanément, cependant, la NCA examine les allégations selon lesquelles l’attaquant suédo-albanais Alban Jusufi, qui a été frappé d’une interdiction de cinq ans par les tribunaux suédois pour trucage de matchs en 2017, a gagné d’énormes sommes d’argent en pariant sur Xhaka étant réservé.

Jusufi, aujourd’hui âgé de 41 ans, a été reconnu coupable d’avoir soudoyé le tireur AIK Kyriakos Stamatopoulos de 150 000 £ (182 000 $) pour jouer mal avant une rencontre de derby contre l’IFK Göteborg, ce qui a poussé la FA suédoise à reporter le match après que le match truqué prévu a été signalé.

Dans ce contexte de controverse, Xhaka devrait courir pour Arsenal vendredi soir alors qu’ils lancent leur campagne de Premier League 2022/2023 sur la route à Crystal Palace.

Sur le point de quitter le club après une dispute avec leurs fans qui l’a vu apparaître pour leur dire de “va te faire foutre” lors d’un match nul 2-2 contre Palace en octobre 201, Xhaka a été dépouillé du brassard de capitaine par Unai Emery, alors manager, mais semble à nouveau profiter de la vie dans le nord de Londres sous le successeur de l’Espagnol Mikel Arteta.

“Sans lui [Arteta]je ne serais plus ici dans ce club de football”, Xhaka a récemment avoué.

“Il m’a beaucoup aidé quand j’étais complètement déprimé. Il m’a pris à part, m’a aidé avec de petites choses, pas à pas, tactiquement, en tant que personne, mentalité, entre l’équipe et le club, a essayé de m’aider aussi avec le Ventilateurs.

“Il est un monstre d’une manière positive”, Xhaka continua. “Tactiquement, il sait tout. La façon dont il prépare l’équipe avant l’entraînement, avant les matchs, est incroyable. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs, mais je dois placer Mikel parmi les meilleurs de ma carrière.”

Maintenant que les clôtures ont été réparées, un défi décent au titre de Premier League de Manchester City reste la priorité absolue pour la paire en plus de sceller la qualification pour la Ligue des champions du prochain mandat.