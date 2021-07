La star de la pose Mj Rodriguez devient le premier interprète transgenre à être nominé dans une catégorie d’acteur principal aux Emmy’s | Nouvelles télévisées

New Delhi: Mj Rodriguez écrit l’histoire en devenant la première personne transgenre à être nominée dans une nomination principale aux Emmy Awards, pour sa brillante performance en tant qu’infirmière Blanca Rodriguez dans le drame de la culture de la salle de bal de FX « Pose ».

Auparavant, la personne trans Laverne Cox avait été nominée pour son rôle d’invitée dans « Orange Is the New Black » en 2014. Elle a été la première personne trans à obtenir la nomination. En 2020, la personne trans Rain Valdez de ‘Razor Tongue’ a été nominée pour une comédie courte ou une actrice dramatique.

Cependant, ce n’est qu’avec Mj Rodriguez qu’un artiste trans a trouvé une reconnaissance dans la catégorie convoitée d’acteur principal.

«Je pense que c’est un moment charnière. Il n’y a jamais eu de femme trans qui a été nominée en tant qu’actrice principale exceptionnelle et j’ai l’impression que cela pousse tellement l’aiguille vers l’avant pour l’instant la porte à enfoncer pour tant de gens – qu’ils soient hommes ou femmes trans, de genre non conforme, LGBTQIA+, ça n’a pas d’importance », a déclaré Rodriguez à Variety.

Elle a ajouté: « Un moment comme celui-ci étend et ouvre et prolonge les possibilités de ce qui va se passer et je pense que l’Académie le rend définitivement possible et leurs yeux sont plus qu’ouverts. Oui, je crois qu’ils vont continuer, et j’ai aussi l’impression que nous allons continuer à parler et à encourager, à informer et à éduquer les gens du monde entier. Je pense que c’est la chose la plus importante.