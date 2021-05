La star de la piscine Kelly Fisher veut que les femmes participent à nouveau à la Coupe Mosconi | Nouvelles du Snooker

Commentaire et analyse @RazMirza

















Kelly Fisher espère que les organisateurs pourront apporter un peu plus de « va-va-voom » à la Coupe Mosconi à l’avenir en permettant aux femmes de concourir à nouveau

Kelly Fisher a appelé les organisateurs à réintroduire les femmes dans le format de la Coupe Mosconi, qui voit l’équipe européenne affronter les États-Unis dans une confrontation annuelle transatlantique de 9 balles.

La première Coupe Mosconi a eu lieu au Rollerbowl de Romford, en 1994, avec une équipe de huit format, composée de six hommes et deux femmes.

Allison Fisher était l’une des femmes de ce côté européen et « The Duchess of Doom » sera de retour sur nos écrans alors qu’elle se prépare à faire équipe avec Kelly Fisher, qui est la championne du monde féminine en titre de 9 balles, pour la Grande-Bretagne B à la Coupe du monde de billard.

Le duo n’est pas le seul couple féminin du tournoi, qui se tiendra au Stadium MK, la Biélorussie étant représentée par Margarita Fefilova et Yana Halliday.

L’équipe Europe a mis fin au règne de deux ans des États-Unis en tant que champions de la Coupe Mosconi avec une victoire catégorique 11-3 à la Ricoh Arena de Coventry

Kelly Fisher espère que ce n’est que le début, félicitant Matchroom Multi Sport et sa directrice générale, Emily Frazer, pour avoir permis aux femmes de rivaliser avec des hommes sur une table de 9 pieds.

« Pour être jumelé avec Allison, je me suis dit » wow, quelle bonne idée « . Je pense que c’est génial pour le sport, je pense que ça va attirer beaucoup d’attention et je pense que c’est bon pour l’avenir de la piscine pour les deux. hommes et femmes », a déclaré Fisher de West Yorkshire à Sky Sports.

« Je pense que c’est une victoire, une victoire. Une excellente idée et une excellente façon de promouvoir le sport. »

La championne du monde féminine de 9 balles, Kelly Fisher, estime que l'organisation d'événements mixtes lors des tournois de billard aidera à développer le sport

Parlant de ramener les joueuses dans le format de la Coupe Mosconi, Fisher a déclaré: « Pourquoi pas? Nous sommes en 2021 maintenant, faisons-le. Mélangeons les choses, mettons de l’excitation, plus qu’il n’y en a déjà.

« Je pense que cela ajouterait un peu plus de va va voom si vous voulez. J’ai parlé à Emily et je l’ai dit dans chaque interview où nous avons une Coupe du monde de billard masculine, une Coupe du monde de billard féminine. et une Coupe du Monde de Poule mixte, c’est pareil avec la Coupe Mosconi.

«Si nous pouvons développer le sport à un niveau où nous pouvons avoir des tournois masculins, féminins et mixtes, la saison serait complète, le sponsoring, je pense, grandirait et le sport dans son ensemble grandirait. , la base de fans. J’adorerais nous voir à ce moment-là, j’espère avant ma retraite.

«La poule a toujours été à peu près séparée et cela me convenait tant que les tournois individuels masculins et féminins, la promotion et le parrainage augmentaient.

« Ajouter cette excitation à les mélanger aiderait certainement à faire grandir le jeu de billard. Cela n’a pas nécessairement à voir avec la puissance ou le physique masculin et féminin, contrairement à la plupart des sports. Je pense que c’est un excellent moyen de faire passer le jeu au niveau supérieur.

« Aussi, pourquoi pas à Pool. Il n’y a rien pour dire pourquoi les femmes ne peuvent pas être aussi bonnes que les hommes. »

Je suis en faveur de la Grande-Bretagne A même si j’adorerais nous voir en finale. Que ce soit réaliste ou non, nous devrons attendre et voir. Kelly Fisher donne un pourboire à Jayson Shaw et Chris Melling

La Grande-Bretagne B a été tirée au sort pour affronter les Philippines trois fois champions à la Coupe du Monde de Poule, qui seront représentées par Roberto Gomez et Jeff De Luna.

Kelly Fisher dit qu’elle est ravie de faire équipe avec Allison Fisher, qui est une légende dans le sport, alors que le couple cherche à provoquer un bouleversement majeur.

Elle a déclaré: « Je connais Allison depuis l’âge de 12 ans, donc nous parlons de beaucoup d’années. C’est une merveilleuse ambassadrice. Je l’admire depuis que j’étais très jeune et évidemment nous avons été formidables. Si vous regardez son bilan, je ne pense pas qu’il y ait un joueur masculin qui ait accompli ce qu’elle a accompli.

«Avec Fisher, Fisher étant ensemble pour la Grande-Bretagne, je pense que c’est fantastique et je n’aurais choisi personne d’autre, disons les choses de cette façon.

«Nous sommes une équipe formidable, nous avons tous les deux beaucoup d’énergie et je pense que nous allons bien nous adapter et nous plaisanter.

« Nous avons joué ensemble à la Queen’s Cup, qui est l’équivalent de la Mosconi Cup, et nous avons remporté le meilleur de tout le monde. C’était la seule fois que nous avons joué ensemble pour la même équipe. »

Kelly Fisher fera équipe avec la légendaire Allison Fisher à la Coupe du monde de billard

Fisher dit que Pool est à la hausse, en particulier le match féminin.

La Russe Kristina Tkach et la Biélorusse Margaret Fefilova sont deux stars qui mettent le jeu sur la carte.

Le joueur de 42 ans, surnommé « KwikFire », invite l’équipe de Jayson Shaw et Chris Melling, représentant la Grande-Bretagne A, à repartir avec le titre cette année.

« Je suis en faveur de la Grande-Bretagne A bien que j’adorerais nous voir en finale. Que ce soit réaliste ou non, nous devrons attendre et voir. »

