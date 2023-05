La star de « La petite maison dans la prairie », Melissa Gilbert, passe la nuit aux urgences après une vilaine piqûre d’insecte

Melissa Gilbert a révélé qu’une piqûre d’insecte effrayante l’avait envoyée aux urgences.

L’actrice, qui a joué le rôle de Laura Ingalls Wilder dans « Petite maison dans la prairie, » est allée sur Instagram pour partager qu’elle avait été transportée d’urgence dans un hôpital de New York après qu’un insecte l’ait mordue, faisant gonfler complètement son bras.

Gilbert, 59 ans, a révélé que la morsure ne provenait pas d’une « abeille ou d’une guêpe » mais d’un autre « insecte volant ». Le médecin de Gilbert et son mari, Timothy Busfield, l’ont exhortée à « se rendre » aux urgences après que son bras ait continué à gonfler.

« Un message d’intérêt public : eh bien, c’était une soirée amusante aux urgences (elle a dit avec un sarcasme dégoulinant) », a déclaré Gilbert sous-titré le poste de sa main dans une intraveineuse et un gros plan de son bras enflé. « Il y a deux jours, un insecte volant (ni abeille ni guêpe) m’a mordu le bras. Hier soir, mon bras était incroyablement enflé, rouge et brûlant. »

Elle a poursuivi : » J’ai appelé mon [doctor and] il a suggéré que nous le mettions aux urgences. j’allais attendre mais [Timothy] dit : ‘Absolument pas. Nous allons!’ Après de nombreux tests, on m’a diagnostiqué un abcès et une cellulite. »

Selon la clinique Mayo, la cellulite est « une infection cutanée bactérienne courante et potentiellement grave. La peau affectée est enflée et enflammée et est généralement douloureuse et chaude au toucher ».

Les médecins de Gilbert ont commencé à la traiter avec une « IV de clindamycine, de Benedryl et d’acétaminophène », qui, selon elle, a « immédiatement » amélioré la zone infectée.

« M’a quand même tenu éveillé toute la nuit. Commencer les antibiotiques, Benedryl et ibuprofène par voie orale aujourd’hui », a-t-elle précisé.

Gilbert a exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à utiliser son cas comme une leçon pour prendre au sérieux les piqûres d’insectes.

« Le virus de la prise de cours mord sérieusement ! S’il gonfle comme un fou (tout mon bras était enflé !), N’attendez pas pour vous faire soigner en pensant « c’est juste une petite morsure. À quel point cela peut-il devenir grave ? » Allez chez votre médecin ou aux urgences ou aux urgences. Je suis sérieux ! » elle a continué.

« À l’époque de #lauraingallswilder, cela aurait signifié la mort ou l’amputation. Il y a un traitement disponible. Alors maintenant, je vais prendre mes médicaments et me reposer comme le bon lapin que je suis. Stupide piqûre d’insecte », a conclu Gilbert, avant remerciant le personnel de l’hôpital Bon Secours à Port Jervis, NY.

En mai 2022, Gilbert a partagé avec Fox News Digital qu’elle et son mari avaient déménagé dans le nord de l’État de New York et avaient fièrement adopté leur maison de campagne où ils cultivaient leur propre nourriture et élevaient des poulets.

« Nous avons acheté cet endroit à l’hiver 2018. Nous avons commencé à le nettoyer et à le rendre habitable peu de temps après », a déclaré Gilbert à Fox News Digital l’année dernière.

« Nous étions en train de le démonter et de l’essuyer. Je pense qu’à ce moment-là, je savais que cela pourrait être une maison une fois que nous l’aurions assemblé. Il n’y avait pas de chauffage et la plomberie était un peu bancale. Nous avons dû vider tout ce qui était dans la maison, parce qu’elle était entièrement meublée, je veux dire, au point où il y avait des céréales dans les armoires et du savon dans la douche. C’était comme si les gens venaient de quitter la maison, et elle est restée là pendant des décennies comme ça », dit-elle.