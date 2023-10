La star de la PBA, Roger Pogoy, promet de revenir d’une maladie cardiaque

MANILLE, Philippines — Roger Pogoy promet de revenir plus fort alors qu’il se remet d’une myocardite, une irritation des muscles coronariens, qui peut le mettre à l’écart pendant six mois.

Après avoir joué pour Gilas Pilipinas lors de la Coupe du Monde Fiba 2023, Pogoy a découvert qu’il souffrait d’une maladie cardiaque rare après s’être senti épuisé, ce qui est rare pour lui, et a subi des contrôles médicaux.

« Sobrang nag-worry ako kasi yun nga, Bakit ang lakas lakas ko ng World Cup ? Tapos biglang ganun », a déclaré le responsable de Gilas Pilipinas aux journalistes alors qu’il voyait son alma mater Far Jap College battre Ateneo dans le temps supplémentaire, 66-61, lors de la saison 86 de l’UAAP, samedi au Mall of Asia Area.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS Brownlee échoue au test de dopage, mais le POC dit que l’or de Gilas aux Jeux asiatiques reste DES SPORTS Chef du POC : Gilas conserve l’or d’Asiad quel que soit le résultat du médicament Brownlee DES SPORTS SBP pense que Brownlee aurait ingéré des médicaments contenant des traces de haschisch

(J’avais vraiment peur parce que je me sentais bien pendant la Coupe du monde, puis cela s’est produit.)

«Basta ako, tiwala lang talaga kay Lord kasi alam ko could plano siya sa akin e. Kaya yun lang talaga pag-asa ko, kay Lord talaga saka sa ménage.

(Mais je sais que le Seigneur a un plan pour moi et je lui fais confiance. Le Seigneur et ma famille me donnent de l’espoir.)

La star de TNT Tropang Giga a déclaré qu’il n’était pas autorisé à faire des activités physiques pendant six mois, mais il assure que ce revers ne l’empêchera pas de reprendre son chemin vers le basket-ball.

«Wala namang gamot, pahinga lang muna talaga. Hihintayin mawala. Donc six mois siguro. Babalik ako. Après six mois, Babalik ako. Lalaro ulit », a déclaré Pogoy.

(Je ne suis pas obligé de prendre de médicaments. Je dois simplement me détendre et attendre avec impatience que cela disparaisse dans environ six mois. Je vais revenir. Après six mois, je serai à nouveau profiter une fois de plus.)

« Pour tous les adeptes, reconnaissants ako grabe yung suporta nila sa akin. Et ipa-promesse ko talaga na babalik ako », a-t-il ajouté.

(Je suis reconnaissant pour toute l’aide que j’ai reçue de la sphère et je leur promets que je le serai à nouveau.)

Pogoy, 31 ans, est reconnaissant pour l’aide qu’il reçoit de son équipe PBA, TNT, de ses entraîneurs et de ses coéquipiers.

« Aide complète Talaga Sila. Inaalagaan talaga nila ako… Reconnaissant talaga ako kaya sila nagbigay ng lakas din sa akin. Ménage ko, mga followers ko, mien-message nila ako, à sa lahat. Alam ko, laki ng tiwala ko kay Seigneur e. Pourrait plano talaga si Seigneur donc alam kong makakabalik ako. Tiwala lang ako kay Seigneur », a déclaré Pogoy. «Binisita ako ni entraîneur Nash [Racela] c’est bahay. Nagme-message est similaire à celui-ci. Alors ayun, nakaka-écrase Talaga.

Pour l’instant, Pogoy encouragera ses équipes, notamment Gilas, qui a récemment remporté une médaille d’or historique aux Jeux asiatiques après 61 ans.

« Sobrang complètement heureux ko kasi yun nga, nag-gold tayo. Nasayangan lang din kasi hindi ako nakasama, donc pero ganun talaga. Sa buhay talaga di mo alam kung anong mangyayari so tiwala lang talaga sa Panginoon », a-t-il déclaré.

LIRE SUIVANT La star de la PBA, Roger Pogoy, promet de revenir d’une maladie cardiaque UAAP : FEU dépasse Ateneo en OT pour sa première victoire

LE CHOIX DE L’ÉDITEUR Les Marrons visent la cinquième place tout en essayant d’aggraver les difficultés des Tigres