La star de la NFL Tom Brady et le mannequin Gisele Bundchen confirment leur divorce

La star de la NFL Tom Brady et le mannequin brésilien Gisele Bundchen ont annoncé vendredi qu’ils divorçaient après 13 ans de mariage. Brady et Bundchen ont publié des déclarations similaires sur Instagram disant qu’ils étaient parvenus à un accord à l’amiable sur les termes de leur divorce.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady, sept fois champion du Super Bowl.

“Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble”, a ajouté Brady, décrivant la décision de procéder au divorce comme “douloureuse et difficile”.

“Nous ne souhaitons que le meilleur les uns pour les autres alors que nous poursuivons les nouveaux chapitres de nos vies qui restent à écrire”, a-t-il déclaré, lançant un appel à la confidentialité.

La formulation a été reprise par Bundchen, qui a déclaré dans son message: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés.”

Tous deux ont souligné qu’ils continueraient à coparentaliser leurs enfants ensemble et donneraient la priorité à leur bien-être.

Vendredi matin, le site Web d’informations sur le divertissement TMZ.com avait annoncé la nouvelle de la scission, ajoutant que Bundchen avait officiellement demandé le divorce en Floride.

Brady et Bundchen, qui se sont mariés en 2009, ont deux enfants ensemble, Benjamin 12 ans, et sa fille Vivian Lake, neuf ans. Brady a également un fils de 15 ans, John Edward, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

Le divorce intervient après des mois de spéculations tabloïdes concernant le mariage du couple, qui aurait été mis à rude épreuve lorsque Brady a annulé sa décision de se retirer du football américain.

Brady et Bundchen ont été l’un des couples de célébrités les plus en vue de la scène de la culture pop américaine, à cheval sur le sport, la mode et le divertissement.

Brady, âgé de 45 ans, est l’un des athlètes les plus en vue des États-Unis, sept fois champion du Super Bowl au cours d’une carrière de fer qui s’étend sur plus de deux décennies.

Bundchen, 42 ans, est l’un des mannequins les plus reconnaissables au monde et a été le visage d’innombrables campagnes pour des marques de luxe telles que Versace, Dolce & Gabbana et Ralph Lauren.

