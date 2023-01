La star de la NFL est sortie de l’hôpital après un arrêt cardiaque

Damar Hamlin poursuivra sa convalescence après une blessure mettant sa vie en danger à Buffalo

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été libérée de l’établissement médical de Cincinnati où il était soigné après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL télévisé à l’échelle nationale il y a une semaine.

Hamlin, 24 ans, a été décrit comme «va bien» Quelques jours seulement après s’être effondré et son cœur s’est arrêté suite à un lourd tacle contre le receveur des Bengals de Cincinnati Tee Higgins.

Il a reçu plus de dix minutes de RCR vitale sur le terrain sous les yeux de ses coéquipiers, dont beaucoup en larmes, avant d’être transporté d’urgence au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Il s’est réveillé quelques jours plus tard et a communiqué avec le personnel médical et sa famille, ainsi que la livraison d’un message à ses coéquipiers Bills via FaceTime, apaisant les craintes qu’il ait pu développer de graves lésions cérébrales lors de l’incident.

Je suis rentré chez moi à Buffalo aujourd’hui avec beaucoup d’amour dans mon cœur. 🫶🏾 Regarder le monde se réunir autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable. Le même amour que vous m’avez tous montré est le même amour que je prévois de remettre au monde plus. Plus grand que le football ! 🫶🏾 — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 9 janvier 2023

Reconnaissant pour les soins formidables que j’ai reçus à l’UCMC. Heureux d’être de retour à Buffalo. Les médecins et les infirmières de Buffalo General m’ont déjà fait me sentir chez moi ! 🏩🫶🏾. — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 9 janvier 2023

Il y a eu d’autres développements positifs en ce qui concerne le rétablissement de Hamlin après qu’il ait été retiré d’un ventilateur dans le centre médical de l’Ohio, les médecins disant qu’ils sont “en extase” à quel point il a répondu au traitement.

Le Dr William Knight a déclaré que Hamlin était en bonne santé, tandis qu’un autre, le Dr Timothy Pritts, a déclaré: «Nous continuons d’être ravis de son rétablissement”.

“Je suis rentré à Buffalo aujourd’hui avec beaucoup d’amour dans mon cœur», a tweeté Hamlin lundi.

“Regarder le monde se réunir autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable.

“Le même amour que vous m’avez tous montré est le même amour que je prévois de remettre dans le monde (et) plus. Plus grand que le football !”

Il a ajouté dans un message séparé : «Reconnaissant pour les soins formidables que j’ai reçus à l’UCMC. Heureux d’être de retour à Buffalo.

“Les médecins et les infirmières de Buffalo General m’ont déjà fait me sentir chez moi !”

“C’est certainement un miracle.” Voici la réaction de l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor, à la sortie de Damar Hamlin d’un hôpital de Cincinnati et au rétablissement de Damar. (via@ Bengals) pic.twitter.com/6oVcLmMGYN – Ben Baby (@Ben_Baby) 9 janvier 2023

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, est apparu ému lorsqu’il a été informé lors d’une conférence de presse lundi que Hamlin avait été libéré du centre médical de l’Université de Cincinnati.

“Vous savez, c’est incroyable… C’était il n’y a même pas une semaine,” il a dit.

“Dieu est grand, il fait des miracles. C’est certainement un miracle, sans aucun doute.

“On ne le dira jamais assez, les personnes qui ont répondu sur la scène lui ont donné sa meilleure chance de le faire.”