Un joueur de la NFL accusé d’avoir violemment agressé sa petite amie a demandé à un juge de lui permettre de déménager à Hawaï, car il plaide non coupable des accusations liées à l’attaque.

Chad Wheeler, 27 ans, a enfoncé ses doigts dans la gorge de sa petite amie avant de l’étrangler inconscient, selon un rapport de police inquiétant.

Les détails déchirants ont été révélés après que le joueur des Seattle Seahawks ait été arrêté pour violence conjugale la semaine dernière.

Wheeler a été accusé d’agression de violence domestique au premier degré, de crime de violence domestique – emprisonnement illégal et de résistance à l’arrestation.

La police qui s’est précipitée dans un appartement dans le Kent, Washington, à la suite des informations faisant état de l’agression le week-end dernier, a trouvé une femme battue et craintive pour sa vie.

Chargement des documents vu par CrimeOnline allèguent que le joueur de ligne offensive de 6 pieds 7 pouces et 310 livres a battu sa petite amie inconsciente deux fois et l’a laissée pour morte.

Selon des tweets de journalistes présents dans la salle d’audience, l’ancien joueur des Seahawks a plaidé non coupable des accusations lors de sa mise en accusation dans le Kent lundi.

La petite amie de Wheeler, qui a été hospitalisée à l’époque en raison des blessures de l’attaque présumée, serait présente dans la salle d’audience.

Selon Rapports CrimeOnline, L’équipe de défense de Wheeler avait demandé qu’il soit autorisé à déménager à Hawaï, où il avait une maison.

La petite amie de Wheeler lui avait suggéré de déménager à LA pour être avec sa famille, expliquant qu’elle voulait qu’il soit loin d’elle, mais pas à Hawaï.

VICTIME ÉTRANGLÉE DANS L’INCONSCIENCE

Les deux demandes de réinstallation auraient été rejetées par le juge, bien que l’équipe de Wheeler ait repoussé. Il aurait partagé l’appartement où il l’aurait agressée, avec sa victime.

Les papiers allèguent: «À un moment donné, l’accusé a enfoncé ses doigts dans la bouche de la victime et dans sa gorge, puis a écrasé sa main sur son nez et sa bouche, tout en continuant à lui serrer la gorge avec son autre main.»

Lorsque la victime a tenté de rouler, Wheeler «a saisi violemment[bed] son bras droit et déchirer[ped] son corps est retourné vers lui », affirment les journaux.

Elle a perdu connaissance et l’a brièvement retrouvée – à ce moment-là, Wheeler l’a «étranglée de nouveau dans l’inconscience», selon les procureurs.

Lorsqu’elle s’est réveillée, la femme «a vu l’accusé revenir dans le [bedroom] et calmement, avec surprise, dites «oh, vous êtes en vie» », selon les documents.

Elle a dit qu’elle s’était enfuie dans la salle de bain où elle avait envoyé un texto aux membres de la famille, dont le père de Wheeler, les exhortant à appeler le 911.

Elle pouvait alors entendre Wheeler parler à son père au téléphone et lui dire qu’il était « juste en train de se détendre », selon les documents judiciaires.

La police est entrée de force après Wheeler s’est barricadé dans la salle de bain, disent les journaux.

VICTIME ‘SANG VOMISSANT’

Le fait d’être zappé avec un taser a eu « peu d’effet » sur lui car il « a tendu ses muscles et a refusé de se laisser détenir ».

La femme a été traitée à l’hôpital pour une fracture du bras et une luxation de l’épaule, ainsi que pour un gonflement et des coupures sur son visage qui, selon les enquêteurs, auraient pu être subis lorsqu’elle était inconsciente, rapporte Crimeonline.

Elle avait également des lésions au cou sous la forme d’empreintes digitales et un scan a montré qu’elle avait respiré du liquide.

«Le lendemain, elle a vomi de grandes quantités de sang», ont écrit les procureurs.

Wheeler, qui a été libéré sous caution de 40000 dollars, s’est excusé dans une série de tweets mercredi et a également déclaré qu’il quittait temporairement la NFL.

Il a déclaré: «Des événements se sont produits au cours du week-end qui ont transpiré d’un épisode maniaque.

« Il est temps pour moi de quitter le football et d’obtenir l’aide dont j’ai besoin pour ne plus jamais représenter une menace pour autrui.

«Je ne peux pas exprimer assez mon chagrin ou mes remords. J’ai vraiment honte. «

Les Seahawks ont condamné l’attaque et ont déclaré que Wheeler était un joueur autonome et « plus avec eux.

Après son arrestation dans le Kent, dans l’État de Washington, un rapport de police a affirmé qu’il l’avait agressée après elle « a refusé de se prosterner devant lui ».

Selon des documents judiciaires, il a « étranglé, étouffé et battu la victime jusqu’à l’inconscience – deux fois – les deux fois la laissant pour morte alors que du sang coulait de son nez et de sa bouche et dans son estomac et ses poumons. »