La star de la NFL attaque Biden à propos de l’accord d’échange de prisonniers Griner

Micah Parsons a remis en cause l’approche du gouvernement américain avant de revenir en arrière

Le secondeur vedette des Cowboys de Dallas, Micah Parsons, a critiqué le gouvernement américain pour l’accord d’échange de prisonniers de jeudi impliquant la star du basket-ball féminin Brittney Griner et l’homme d’affaires russe Viktor Bout, avant de faire marche arrière et d’affirmer qu’il n’avait pas été “instruit” à ce propos.

Griner, 32 ans, a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février après avoir découvert qu’elle transportait de l’huile de cannabis dans ses bagages. La star de la WNBA, qui est l’une des joueuses professionnelles les plus en vue du basket-ball, a ensuite été condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire russe pour trafic de drogue.

Mais après plusieurs mois de détention, il a été annoncé jeudi que la Russie et les États-Unis étaient parvenus à un accord sur un échange de prisonniers qui a vu Griner retourner en Amérique, tandis que Bout irait dans la direction opposée.

Bout avait purgé 11 ans d’une peine de 25 ans aux États-Unis pour trafic d’armes. Il a nié toute allégation d’illégalité à son encontre.

Cependant, certaines personnalités aux États-Unis se sont demandé pourquoi un autre citoyen américain actuellement détenu en Russie ne faisait pas non plus partie de l’arrangement entre les deux pays.

L’ancien marine américain Paul Whelan, qui détient également la citoyenneté canadienne, irlandaise et britannique, purge actuellement une peine de 16 ans en Russie pour espionnage.

Il avait été spéculé comme un autre candidat potentiel pour un échange de prisonniers, mais ne faisait pas partie de l’arrangement de jeudi.

Et Parsons, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL, a d’abord fustigé la décision de libérer Griner et non Whelan.

“Attendez non !! On a laissé un marine ?!! Enfer non», a-t-il écrit dans un tweet peu après que la nouvelle de la libération de Griner ait été rendue publique.

Attendez non !! On a laissé un marine ?!! Enfer non https://t.co/3AeQx8K9OZ – Michée Parsons (@MicahhParsons11) 8 décembre 2022

Mais après avoir reçu un contrecoup pour ses commentaires, il est revenu sur Twitter moins de deux heures plus tard pour écrire : «Mon dernier tweet n’était pas destiné à Brittney Griner.

“Je suis super contente qu’elle soit de retour à la maison comme il se doit. J’ai juste de la famille qui a servi et c’est fou pour moi que le président ne le ramène pas à la maison aussi. Je suis le plus éloigné d’un partisan de Trump mais je ne suis pas non plus un fan de Biden.”

Mon dernier tweet n’était pas destiné à Brittney Griner. Je suis super contente qu’elle soit de retour à la maison comme il se doit. J’ai juste de la famille qui a servi et c’est fou pour moi que le président ne le ramène pas à la maison aussi. Je suis la chose la plus éloignée d’un partisan de Trump mais je ne suis pas non plus un fan de Biden. – Michée Parsons (@MicahhParsons11) 8 décembre 2022

Il ajouta: “Je viens de parler à des personnes que je respecte et en qui j’ai confiance. J’aurais dû être plus éduqué sur le sujet et ne pas tweeter par émotion pour ma famille et les autres qui ont servi. Pour cela je m’excuse.

“De plus, si ce qu’on m’a dit au sujet des tentatives de ramener le marin retraité Paul Whelan à la maison est vrai, alors le meilleur résultat a été obtenu. Je prie pour que M. Whelan rentre à la maison, mais je suis extrêmement heureux pour Brittney et sa famille. Je ne suis pas trop fier pour admettre quand j’ai fait une erreur.”

alors le meilleur résultat a été atteint. Je prie pour que M. Whelan rentre à la maison, mais je suis extrêmement heureux pour Brittney et sa famille. Je ne suis pas trop fier pour admettre quand j’ai fait une erreur. – Michée Parsons (@MicahhParsons11) 8 décembre 2022

Dans ses propres commentaires sur la question, le président américain Joe Biden a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que des travaux étaient en cours pour obtenir la libération de Whelan.

“Ce n’était pas un choix de quel Américain ramener à la maison», a déclaré le dirigeant américain.

Biden a poursuivi en affirmant que la Russie traite le cas de Whelan différemment de celui de Griner “pour des raisons totalement illégitimes.

“Bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnerons pas,” Biden a ajouté.