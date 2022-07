La star de la NBA, vainqueur du titre, regrette d’avoir été vaccinée contre Covid

Andrew Wiggins a fait ces remarques malgré une saison victorieuse au championnat

La star des Golden State Warriors, Andrew Wiggins, regrette d’avoir reçu son vaccin Covid malgré sa meilleure saison qui l’a vu faire une première apparition dans le match des étoiles et remporter le championnat NBA pour la première fois.

Avec la star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, Wiggins est devenu un bouc émissaire médiatique pour avoir réfléchi à l’opportunité d’obtenir ses vaccins Covid ou non avant la campagne 2021-2022.

Ne pas le faire signifiait qu’Irving ne pouvait jouer que dans certains des matchs des Nets en raison des protocoles locaux de Covid, mais Wiggins a finalement décidé de prendre ses coups avant la saison très réussie du Warrior et regrette cette décision malgré le rôle central qu’il a joué.

“J’aimerais toujours ne pas avoir [vaccinated]pour être honnête avec toi,” Wiggins a avoué à FanSided.

“Je l’ai fait, et j’étais All-Star cette année et champion, donc c’était la bonne partie, ne pas manquer l’année, la meilleure année de ma carrière”, Wiggins a expliqué.

“Mais pour mon corps, je n’aime pas mettre tout ça dans mon corps, donc je n’aimais pas ça et je n’aimais pas que ce ne soit pas mon choix. Je n’aimais pas que ce soit non plus Prends ça ou ne joue pas.”

Wiggins a tenté d’obtenir une exemption médicale pour éviter de prendre ses coups, mais a échoué.

Plus tard, il finit par céder et prétendit avoir été “forcé” en suivant la ligne.

“Les seules options étaient de se faire vacciner ou de ne pas jouer en NBA”, a-t-il fait remarquer à l’époque.

“Ça fait du bien de jouer, mais se faire vacciner, ça va rester dans ma tête pendant longtemps. Ce n’est pas quelque chose que je voulais faire, mais j’y étais obligé.”

Obtenir ses jabs a permis à Wiggins de jouer 73 matchs la saison dernière contre 29 pour Irving, et sa bonne forme le place dans une position de négociation solide tout en se dirigeant vers la dernière année de la prolongation de recrue de 147 millions de dollars qu’il a signée avec les Timberwolves du Minnesota en 2017.

Plutôt que de tester l’agence libre, cependant, Wiggins préférerait rester là où il se trouve à Oakland et continuer avec les Warriors.

“J’aimerais rester ici” Wiggins révélé en juin.

“Être ici, c’est de premier ordre. La façon dont ils traitent les joueurs… nous sommes tous une grande famille. J’ai l’impression que beaucoup d’endroits peuvent dire cela, mais ils le montrent à travers leurs actions”, Wiggins continua.

La défense de leur titre par les Warriors, remporté contre les Celtics de Boston 4-2 dans une série au meilleur des sept, commence lorsque la saison régulière de la NBA reprend le 19 octobre.