L’ancien joueur de la NBA Kwame Brown a déclenché la rage dans une nouvelle diatribe politique, qualifiant les partisans noirs et libéraux de Joe Biden de «nouvelle version du KKK» qui «ne permettra pas une pensée indépendante».

Brown a fait la une des journaux ces derniers jours pour ses vidéos et interviews de forme libre et sans restriction, où il n’a rien retenu lorsqu’il a discuté de ses critiques et de ses croyances.

L’ancien joueur de la NBA, qui a joué pendant 12 saisons et était un choix numéro un au repêchage, s’est toutefois vraiment laissé aller lorsqu’il a récemment abordé la politique.





Dans la vidéo Instagram, qui a commencé à recirculer et à attirer l’attention jeudi, Brown critique les démocrates anonymes qui ont tenté de le faire pression pour qu’il vote pour Biden, que l’athlète dit ne pas représenter. «Amérique noire».

«Que devons-nous montrer pour cela?» Brown a dit, alors qu’il conduisait, que les Noirs américains votaient démocrate.

Il a ensuite fustigé ceux qui font honte aux Noirs qui choisissent de voter républicain ou qui éloignent leur soutien des causes libérales.

« Vous êtes les pires négros réveillés, mec, vous êtes tous la pire chose pour la communauté noire … Vous ne permettez pas une pensée indépendante pour qui vous votez, » Dit Brown.

«Je ne jure jamais que personne n’a voté pour le parti démocrate, je n’ai jamais traité personne de coon ou [was] irrespectueux, rien de tout cela. Vous motherf ** kers… les gars qui font ça, vous êtes tous la nouvelle version du KKK. Les Blancs n’ont rien à faire. Vous êtes tous la nouvelle version du KKK. »

L’ancien joueur de la NBA Kwame Brown sur les électeurs noirs «réveillés» de Biden: – Les compare au KKK – Dit qu’ils refusent de permettre une pensée indépendante – Sont la plus grande menace pour la communauté noire pic.twitter.com/GHhv0HeLk5 – David Hookstead (@dhookstead) 21 mai 2021

La réaction à l’explosion politique de Brown a été, de manière prévisible, mitigée.

«La censure dont il parle est absolument vraie», activiste Yvette Carnell a écrit à l’éloge des paroles de Brown. «Les électeurs noirs ne peuvent pas interroger les démocrates ou faire des demandes aux Démocrates sans qu’ils envoient les Black Gatekeepers pour nous ridiculiser comme ignorants et nous salir comme de droite.

D’autres ont également salué ou exprimé leur choc face à la critique de Brown à l’égard des libéraux noirs.

Mec, Kwame Brown entre! Ils ont réveillé un géant endormi et il doit continuer à piétiner les ventes et les mâles bavards https://t.co/MegRbIuT5b – Nyhiem Way-El (Seigneur Abba) 🇺🇸 ☪️7️⃣ (@RealMoor) 20 mai 2021

Je me demande combien de personnes d’accord avec Kwame Brown aujourd’hui l’auraient appelé «MAGA» avant les élections. 🤔 https://t.co/7XhvtmvfqI – TRIBU DAP / ADOS🇺🇸 (@Black_Action) 20 mai 2021

Certains critiques ont repoussé, notant l’argument souvent avancé selon lequel Biden est meilleur que le « catastrophe » de Donald Trump, ainsi que d’essayer de rejeter Brown comme un partisan de l’ancien président.

Kwame Brown est à un tweet de dire qu’il a voté pour Trump et que tout va s’effondrer. – Sean Agnew (@seanagnew) 21 mai 2021

La diatribe de Brown a été une surprise pour beaucoup, car la plupart des meilleures stars de la NBA ne sont alignées sur la politique que lorsqu’elles soutiennent des mouvements de gauche – LeBron James et Black Lives Matter, par exemple. Brown a semblé aller à l’encontre du grain politique pendant un certain temps, cependant.

Dans des vidéos publiées sur sa chaîne YouTube ces derniers mois, Brown a défendu Donald Trump et a même critiqué le mouvement Black Lives Matter pour «Jouer la carte de la course» et ne pas aider sur les problèmes réels dans les communautés noires.

