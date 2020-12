La star de la NBA, Karl-Anthony Towns, a révélé qu’il avait perdu sept membres de sa famille à cause du COVID-19, y compris sa mère décédée des suites du virus en avril, déclarant qu’il avait vu « beaucoup de cercueils au cours des sept derniers mois » .

Towns, 25 ans, parlait à ESPN de la prochaine saison de la NBA, prévue pour le 22 décembre, et des difficultés qu’elle lui présentera au milieu de ses tragédies hors du terrain.

«J’ai vécu beaucoup de choses, en commençant évidemment par ma mère», a déclaré Towns vendredi.

«Hier soir, j’ai reçu un appel disant que j’avais perdu mon oncle. J’ai l’impression d’avoir été un peu endurci par la vie et humilié.

La star du Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a révélé qu’il avait perdu sept membres de sa famille à cause du COVID-19, y compris sa mère, photographiée ci-dessus avec lui en 2016

Towns, photographié ci-dessus avec sa mère Jacqueline et son père Karl Sr., a révélé que six autres membres de sa famille sont décédés du COVID-19 depuis sa mère en avril

Le jeune homme de 25 ans a déclaré qu’il essayait toujours de traiter la mort de sa mère alors qu’il cherchait à protéger le reste de sa famille de la pandémie en cours.

Son père, Karl Sr., a également été testé positif au coronavirus plus tôt dans l’année, mais s’est rétabli.

«J’ai vu beaucoup de cercueils au cours des sept derniers mois», a déclaré Towns.

« J’ai beaucoup de gens qui – dans ma famille et la famille de ma mère – ont contracté le COVID. Je suis toujours à la recherche de réponses, essayant de trouver comment les garder en bonne santé.

« C’est juste une grande responsabilité pour moi de garder ma famille bien informée et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les maintenir en vie », a-t-il ajouté.

La mère de Towns, Jacqueline Cruz-Towns, est décédée le 13 avril à l’âge de 58 ans après avoir été placée sous respirateur pendant 19 jours.

Towns avait partagé un message émotionnel sur Instagram le 25 mars dans lequel il expliquait qu’elle était sous respirateur et dans un coma médicalement induit à la suite du COVID-19.

«Nous avons besoin de plus d’équipement et nous devons aider le personnel médical en première ligne», a-t-il écrit avec la vidéo.

«Merci au personnel médical qui aide ma mère. Vous êtes tous les vrais héros! Prier pour nous tous en cette période difficile.

Par la suite, Towns a fait don de 100000 dollars à la clinique Mayo pour aider à tester les patients pour le COVID-19.

Sa mère a reçu des soins au Penn Presbyterian Medical Center à Philadelphie et au JFK Medical Center à Edison, New Jersey.

Towns a confirmé plus tard sa mort avec une vidéo touchante la montrant à ses côtés lors de jeux, de conférences de presse et d’apparitions à la télévision.

Sa mère avait été une présence constante à travers tous les grands moments de sa carrière et était souvent soulignée par les fans pour son enthousiasme à soutenir son fils dans la foule.

Towns a partagé un hommage émouvant à sa mère en la montrant à ses côtés lors des événements majeurs de sa carrière après sa mort après 19 jours dans le coma en avril.

Jacqueline Towns-Cruz, photographiée avec Karl, a rarement manqué l’un des matchs de son fils

Les villes ont déclaré qu’il serait difficile de retourner au tribunal sans sa mère, photographiée avec lui ci-dessus

La star du basket-ball a déclaré qu’il se sentait obligé de partager l’histoire de sa mère, détaillant comment il se souciait d’elle sur les réseaux sociaux, afin que les autres comprennent mieux l’impact de la pandémie.

«Je ne voulais pas que les gens ressentent ce que je ressentais», a déclaré Towns.

«Je voulais essayer de les empêcher de vivre l’épreuve et la situation que je traversais. Cela venait juste d’un endroit où je ne voulais pas que les gens se sentent aussi seuls et bouleversés que moi.

« J’ai vraiment fait cette vidéo juste pour protéger les autres et garder les autres bien informés, même si je savais que cela allait me retirer le plus émotionnellement que l’on m’ait jamais demandé de faire. »

Towns a déclaré à ESPN que ses coéquipiers avaient été un soutien majeur alors qu’il pleurait, mais qu’il lui serait toujours difficile de revenir sur le terrain car il était rare que sa mère manque un de ses matchs.

Les villes ont partagé l’histoire de sa mère sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’avertir les autres de l’impact du COVID

Towns est photographié avec sa famille en 2016. Il a déclaré vendredi qu’il s’efforçait de les protéger de la pandémie depuis la mort de sa mère, sur la photo de gauche, en avril.

Le père de Towns, Karl Sr., photo de gauche, a également contracté le COVID-19 mais s’est rétabli

« Cela m’a toujours fait sourire quand j’ai vu ma mère au fond et dans les gradins et tout le reste et passer un bon moment à me regarder jouer », a déclaré Towns.

«Cela va être difficile à jouer. Il sera difficile de dire que c’est une thérapie. Je ne pense pas [playing basketball] ne sera plus jamais une thérapie pour moi. Mais cela me donne une chance de revivre de bons souvenirs que j’avais.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi, Towns est également devenu ému en parlant de George Floyd et des manifestations qui ont suivi sa mort alors qu’il était agenouillé par un bureau de police blanc le Memorial Day.

L’ancien joueur des Kentucky Wildcats a révélé qu’il était initialement resté à la maison car c’était un peu plus d’un mois après le décès de sa mère, mais a déclaré qu’il se sentait bientôt obligé de se joindre aux manifestations car il « savait que ma mère aurait voulu que je sois là; elle m’aurait donné l’impulsion et la motivation pour y aller.

Jacqueline Cruz-Towns est décédée en avril à l’âge de 58 ans

Il a dit qu’elle l’avait toujours poussé à défendre des causes auxquelles il croyait.

«C’était la force de ma mère d’avoir la force de sortir de la maison après avoir été bouleversée», a déclaré Towns.

«La première fois à l’extérieur a été difficile émotionnellement et mentalement. Mais je savais que je devais y aller. Je savais que je devais faire entendre ma voix à un moment que ce n’était pas pratique. Faire la bonne chose est généralement la chose la plus difficile à faire dans le monde aujourd’hui.

Towns se prépare pour sa sixième saison avec les Timberwolves du Minnesota.

Il n’a plus disputé de match NBA depuis février après s’être blessé au poignet lors d’un match contre les Raptors de Toronto en février. Il est resté hors jeu jusqu’à ce que la saison soit suspendue à la mi-mars en raison de la pandémie.

Alors que la saison 2020 a redémarré en juillet, les Timberwolves n’avaient pas un bilan assez bon pour rejoindre la bulle que la NBA a créée à Orlando, en Floride, pour les matchs à jouer.

Towns s’est engagé à devenir le chef des Timberwolves « sur et en dehors du terrain », mais dit qu’il se concentre constamment sur le maintien des protocoles de sécurité contre les coronavirus de la ligue pour s’assurer que sa famille reste en bonne santé.

La NBA a révélé mercredi que 48 joueurs – environ 9% de la ligue – avaient été testés positifs au coronavirus depuis le début des projections la semaine dernière avant le match d’ouverture du 22 décembre.

La ligue et la National Basketball Players Association ont déclaré que 546 joueurs avaient été testés entre le 24 et le 30 novembre lors de la phase initiale de sélection après leur retour sur les marchés des équipes.

Tout joueur avec un test positif confirmé est isolé jusqu’à ce qu’il soit autorisé par les règles établies par la ligue et le syndicat, conformément aux directives du CDC.

La NBA n’avait pas de joueurs testés positifs une fois qu’ils sont entrés dans la bulle de Walt Disney World pour la reprise de la saison en juillet dernier. Un très petit nombre d’individus ont été testés positifs après leur arrivée à Disney mais avant d’être libérés de la quarantaine et dans la bulle – un signe que la NBA a cité comme la preuve que son système fonctionnait.

La plupart des équipes de la NBA fonctionneront sans fans pour commencer la saison 2020-21, compte tenu de l’augmentation des infections à l’échelle nationale.

Lundi, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à Yahoo! Des sports auxquels les fans ne devraient pas s’attendre à revenir en masse avant les derniers mois de 2021 en raison des défis liés au déploiement des vaccins COVID-19.

Samedi matin, il y avait eu plus de 14,3 millions de cas de coronavirus aux États-Unis et 278000 décès.