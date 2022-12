La star de la NBA Jimmy Butler parle de son histoire d’amour avec le café et de sa deuxième carrière

« Depuis quand le [NBA] La bulle a commencé, je voulais être le meilleur barista”, a déclaré Butler. “Maintenant, la marque Bigface, le café Bigface est une vraie chose, et j’essaie juste d’offrir le meilleur café et la meilleure expérience au monde.”

Comme beaucoup d’autres au plus fort de la quarantaine de Covid-19, le sextuple NBA All Star a déclaré qu’il s’ennuyait. Avec son nouveau temps d’arrêt, Butler a décidé de combiner à la fois son amour de la compétition et du café pour créer sa propre marque de café.

“Je veux participer à chaque appel Zoom, à chaque réunion, à chaque voyage d’approvisionnement, peu importe où il se trouve, partout dans le monde”, a déclaré Butler au CNBC Small Business Playbook le 14 décembre. “Juste parce que je veux faire savoir aux gens, oui, mon nom est dessus, ça en fait partie, mais j’y suis en fait, je suis en fait avec, je vais dans ces endroits et J’apprends de plus en plus chaque jour.”

Butler a officiellement lancé Bigface en octobre 2021 en partenariat avec une plateforme de commerce électronique Shopify et à travers son programme créateur. Dans le cadre du programme, Butler reçoit tous les bénéfices et Shopify est en mesure de tirer parti du nom, de l’image et de la ressemblance de l’athlète. Plus tôt cette année, Shopify a annoncé des accords avec six joueurs de basket-ball du secondaire pour les aider à créer leurs propres marques directement destinées aux consommateurs.

Bigface propose actuellement quatre mélanges de café différents et une collaboration avec la marque de café Onyx Coffee. La marque vend plus que des grains de café – le site de Bigface propose également des vêtements tels que des sweats à capuche, des pulls à col rond et des t-shirts, ainsi que des accessoires tels que des tasses à café et des gobelets.

“Shopify a vraiment concrétisé mon idée en tant que e-commerçant [platform] avoir du sens”, a déclaré Butler. “J’avais toutes ces idées différentes et je ne savais pas comment les concrétiser. … Ils ont rendu cette transition légitimement parfaite et tout a l’air si bien. J’étais tellement à l’aise avec la façon dont notre modèle d’entreprise évoluait et je pense qu’ils m’ont aidé à donner vie à cette idée d’entrepreneur.”

Butler a déclaré que l’idée de Bigface a commencé lorsqu’il a vu le pouvoir des gens de se lier autour d’une tasse de café. Au fur et à mesure que la marque grandit, il a déclaré qu’il espérait ouvrir des cafés Bigface partout dans le monde.

“C’est sur quoi tout cela a été construit, essayer de rassembler les individus, rire et passer un bon moment, peu importe si vous prenez un café glacé, un café chaud, un café froid, une infusion froide, et asseyez-vous et avez une conversation et réalisez à quel point vous vous ressemblez en tant qu’individus », a déclaré Butler.

Le conseil de Butler à toute personne intéressée à démarrer sa propre entreprise : entourez-vous d’une équipe qui vous pousse à être le meilleur et ne vous comparez pas aux autres.

“Faites simplement ce que vous faites, rappelez-vous pourquoi vous le faites, tenez-vous-en à cela, et le succès est littéralement de l’autre côté de très, très difficile, car cela a été très, très difficile”, a déclaré Butler. “Mais c’est la partie amusante, parce que rien qui vaut la peine d’avoir n’est facile.”