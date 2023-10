La star de la NBA Jimmy Butler brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Shakira – Hollywood Life

Crédit d’image : Javier Garcia/Shutterstock/Ricardo Maldonado Rozo/EPA-EFE/Shutterstock

Jimmy Butler a rompu son silence sur les rumeurs selon lesquelles il sortait Shakira, 46 ans, dans une nouvelle interview. La star de la NBA, âgée de 34 ans, qui joue pour chaleur de Miami, et le chanteur ont été aperçus en train de traîner ensemble en juillet, et cela a immédiatement suscité des spéculations selon lesquelles une nouvelle romance pourrait se préparer. « C’est un être humain incroyable et un talent incroyable, mais on ne sait jamais ce que les gens font, alors les gens inventent des trucs », a déclaré Jimmy. Pierre roulante.

« Ce n’est pas parce que nous sommes amis, qu’elle vit à Miami et que ses fils sont de grands fans de basket-ball, que personne ne sort avec quelqu’un », a-t-il poursuivi, faisant référence aux fils de Shakira. Milan9, et Sacha7 ans, avec qui elle partage son ex Gerard pique. « Ce n’est pas parce que les gens sortent ensemble que quelqu’un sort avec quelqu’un. Mais cela donne à tout le monde quelque chose à dire, alors prenez-le et courez avec. Elle est vraiment très cool et c’est tout ce que j’ai !

Après Pierre roulante a répondu en plaisantant : « « Les hanches ne mentent pas », Jimmy a ri et a dit : « Ouais, tu aimes ça ?

Les derniers commentaires de Jimmy sur son statut avec Shakira surviennent moins de deux mois après Nous chaque semaine ont indiqué qu’ils se « rapprochaient » et qu’ils aimaient apprendre à se connaître. « Ils se sont progressivement rapprochés au cours des dernières semaines », a déclaré une source au média. « Jimmy fait sourire Shakira et elle aime vraiment apprendre à le connaître à un niveau plus profond. »

La source a également déclaré que Jimmy était « différent des autres hommes » et que Shakira était sorti dans le passé. « Elle apprécie la façon dont il prend les devants dans la relation », a ajouté la source. « C’est lui qui fait des projets avec elle, qui la poursuit, et cela lui permet de se sentir valorisée. »

La source a poursuivi en disant que même si ils y vont lentement, Shakira est « tout à fait ouverte à voir où les choses vont » dans le futur. « Il est trop tôt pour dire s’il existe un potentiel à long terme », ont-ils ajouté.

Avant que Shakira ne soit vue avec Jimmy, elle a fait la une des journaux pour sa séparation d’avec Gérard, ce qu’ils ont confirmé en juin 2022. Les anciens tourtereaux étaient ensemble depuis 11 ans avant de se séparer.

« Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons », avait alors déclaré le couple dans un communiqué. « Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci pour votre compréhension. »