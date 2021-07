La star de la NBA Jaxson Hayes arrêtée après avoir été «  tassée dans une bagarre avec un policier  » – rapports

La police locale a été appelée pour des troubles domestiques dans une ville encore non identifiée de la région de Los Angeles.

Lorsqu’ils ont tenté d’entrer dans les locaux, Hayes aurait été physiquement et une bagarre a éclaté.

Mais la bagarre était si grave que la police a dû émettre un appel radio pour qu’un « officier a besoin d’aide », selon le point de vente américain TMZ.

Jaxson Hayes a été arrêté hier soir après une prétendue altercation avec la police, par @TMZ. Hayes et un officier ont été soignés dans un hôpital voisin. pic.twitter.com/4zt8IVdS7T – Rapport de blanchisseur (@BleacherReport) 28 juillet 2021

Hayes a été transporté dans un hôpital voisin pour soigner des blessures mineures, l’officier cherchant également à se faire soigner, et à l’heure actuelle, leur état est toujours inconnu.

Plus tard dans l’après-midi, l’imposante star de 6 pieds 11 pouces et 220 livres aurait été inculpée de coups et blessures à un agent des forces de l’ordre, ce qui est un crime, sa caution étant fixée à 25 000 $.

Environ deux heures et demie plus tard, il a affiché le montant et est redevenu un homme libre tandis que les Pélicans ont publié une déclaration.

« Nous avons été mis au courant de l’incident impliquant Jaxson Hayes », ça a commencé.

« Nous travaillons en collaboration avec la NBA et les représentants de Jaxson pour recueillir plus d’informations et nous n’aurons aucun autre commentaire pour le moment. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Jaxson (@jaxsonhayes)

Un huitième choix au total lors du repêchage 2019, Hayes a joué une saison pour les Texas Long Horns avant d’être sélectionné par la NBA.

En deux saisons à la Nouvelle-Orléans, il n’a commencé que 17 matchs, mais est l’une des nombreuses jeunes stars des Pélicans telles que Zion Williamson et Brandon Ingram qui se battent pour la reconnaissance.