La star de la NBA, James, suggère un double standard dans la lutte contre l’antisémitisme (VIDEO)

LeBron James a remis en question les reportages des médias concernant sa compatriote star du basket-ball Kyrie Irving

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a demandé aux médias pourquoi ils continuaient de l’interroger sur le récent scandale d’antisémitisme impliquant une autre star de la NBA, Kyrie Irving, et non sur une image historique récemment apparue en ligne mettant en vedette le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones.

Jones, le milliardaire qui possède les Cowboys de la NFL depuis 1989, a été présenté sur une photographie de 1957 découverte par le Washington Post qui montre l’adolescent de l’époque debout dans une foule et regardant un groupe de jeunes blancs empêcher les étudiants noirs d’entrer dans un lycée de l’Arkansas. lors de la déségrégation des écoles dans diverses régions des États-Unis.

Irving, quant à lui, a récemment été critiqué pour avoir fait la promotion d’un film sur ses plateformes de médias sociaux qui a été condamné pour être antisémite – pour lequel il a été suspendu par son équipe, les Brooklyn Nets, et a ensuite présenté des excuses.

S’adressant aux médias cette semaine, James leur a reproché ce qu’il semblait suggérer comme un double standard.

“J’ai une question pour vous les gars avant que vous partiez. Je pensais quand j’étais en route vers ici, je me demandais pourquoi vous ne m’aviez pas posé de question à propos de la photo de Jerry Jones“, a déclaré James après la victoire de son équipe contre les Portland Trail Blazers.

“Mais quand le Kyrie [Irving] il se passait quelque chose, vous nous avez rapidement posé des questions à ce sujet.”

LeBron James se demande pourquoi les médias lui ont posé des questions sur Kyrie Irving partageant une controverse cinématographique, mais n’ont pas demandé son avis sur la photo de Jerry Jones de 1957 bloquant l’intégration scolaire. H/T @SpectrumSN pic.twitter.com/jdKhXl6PBg – Clarence Hill Jr (@clarencehilljr) 1 décembre 2022

Cela fait suite à une série de questions posées par divers membres des médias le mois dernier sur les raisons pour lesquelles si peu de basketteurs avaient condamné Irving tout au long du scandale, en particulier lorsqu’il avait initialement refusé de présenter les excuses qui ont finalement été présentées.

“Quand je regarde Kyrie parler et qu’il dit : “Je sais qui je suis, mais je veux garder la même énergie quand on parle de mon peuple et des choses qu’on a traversées”, et cette photo de Jerry Jones en est une de ces moments que notre peuple, le peuple noir, a traversé en Amérique“, a expliqué James.

“Et j’ai l’impression qu’en tant qu’homme noir, en tant qu’athlète noir, en tant que personne avec du pouvoir et une plate-forme, quand nous faisons quelque chose de mal, ou quelque chose avec lequel les gens ne sont pas d’accord, c’est sur chaque tabloïd, chaque couverture médiatique, c’est sur le ticker du bas. Il est demandé chaque jour.

“Mais il me semble que toute la situation de Jerry Jones, photo – et je sais que c’était il y a des années et des années et nous faisons tous des erreurs, je comprends – mais on dirait qu’elle vient d’être enterrée, comme, ‘Oh, ça passé. OK, on ​​continue.’ Et j’étais un peu déçu de ne pas avoir reçu cette question de votre part.”

Jones, quant à lui, a déclaré cette semaine à propos de la photographie de 65 ans qu’il ne se livrait à aucune discrimination raciale contre les étudiants noirs à l’époque et qu’il était simplement là pour assister à la scène en tant que spectateur curieux.

James était autrefois un fan des Cowboys de Dallas, mais a déclaré plus tôt cette année qu’il avait retiré son soutien à la franchise NFL à la suite des commentaires de Jones concernant la série de manifestations “à genoux” qui ont eu lieu dans divers sports tout au long du “Black Lives Matter”. mouvement.