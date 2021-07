La star de la NBA James Harden « fouillée par la police » à Paris alors que Lil Baby a arrêté plus de « 32 grammes de cannabis trouvés dans sa voiture »

La star de la NBA James Harden a été fouillée par la police à Paris alors que Lil Baby a été arrêté après que 32 grammes de cannabis auraient été trouvés dans sa voiture.

Le rappeur aurait été arrêté jeudi après-midi alors qu’il était à Paris pour la Fashion Week.

James Harden et Lil Baby étaient à Paris pour la Fashion Week Crédit : Alamy Live News

Lil Baby aurait été arrêté Crédit : Alamy

Il était accompagné du joueur des Brooklyn Nets James Harden, cependant, il n’a pas été arrêté, seulement fouillé.

Des images de la scène montraient Harden et un autre homme entourés de flics et fouillés dans leurs poches.

On peut entendre Harden dire à quelqu’un « ça va, je ne comprends pas ».

Le baller était à proximité et a tenté d’intervenir avant d’être arrêté et relâché, selon ESPN.

Un journal local français a déclaré que le rappeur faisait partie d’un groupe qui a été arrêté par la police à 16h50 après que des personnes aient quitté un véhicule qui aurait une odeur de marijuana.

Lil Baby revient aux États-Unis pour jouer un spectacle samedi Crédit : Getty Images – Getty

Harden a juste été « fouillé » Crédit : AP

Ce sont des agents en civil qui ont arrêté le groupe, a déclaré un responsable à l’Associated Press.

La source a ajouté que Lil Baby avait initialement refusé de laisser les flics vérifier la voiture, mais plus tard, des agents en uniforme sont venus et en ont pris beaucoup.

Ils auraient trouvé 32 grammes de cannabis dans le véhicule, une substance illégale en France.

Le rappeur, aux côtés de son garde du corps, a été placé en garde à vue pour suspicion de transport de drogue mais a été libéré vendredi matin après avoir été giflé d’amendes.

Le rappeur a été vu assis à l’arrière d’un fourgon de police et semblait être menotté, selon TMZ.

Qui est Lil Baby ? Lil Baby, 26 ans, est un rappeur américain d’Atlanta, en Géorgie. Il est devenu célèbre en 2017 après la sortie de sa mixtape Perfect Timing. Lil Baby est surtout connu pour sa chanson Yes Indeed with Drake qui a culminé à 6 sur le Billboard Hot 100. Son premier album studio en 2018, Harder Than Ever, a été certifié RIAA Platinum. Le nouveau single du rappeur, The Bigger Picture, a culminé au numéro 3 du Hot 100 et est devenu la chanson la mieux classée de sa carrière.

Lil Baby et James Harden ont été vus en train d’arriver à un dîner Balenciaga mercredi Crédit : Getty

Une photo de la scène, obtenue par le point de vente, montrait un officier tenant ce qui semble être un appareil de vapotage. On ne sait pas à qui il appartient et quelle substance se trouve à l’intérieur.

Après sa libération, Lil Baby a publié une photo de son prochain spectacle du samedi soir sur Instagram.

La légende disait: « Merci à tous ceux qui ont vérifié sur moi !! Je vais bien, je vais aux États-Unis pour faire mon show au Pavilion at Pan Am à Indianapolis !! Allons Gooooooo. »

Quelques heures seulement avant son arrestation signalée, le controversé YouTuber Logan Paul a parlé de Lil Baby sur son podcast, ce qui a déclenché une réponse du rappeur.

« Lil Baby, il apparaîtra sur mon Spotify… Je fais défiler, et je ne peux pas m’éloigner des chansons de Lil Baby », a déclaré Paul.

« Je suis tout à fait pour les nouveaux artistes, mais celui-ci en particulier, je n’ai aucune idée de ce qu’il dit. Je n’en ai pas. Et tout sonne pareil, son ton est le même c’est tout pareil. Je lui donne un an.

Lil Baby a entendu parler des commentaires et a répondu sur Twitter en tweetant « Logan qui? » et « Plus comme donnez-leur un an pour avoir 100 ms. »