Pour atteindre les jeunes adultes qui pourraient bénéficier d’une formation sur les questions d’argent, la Harden’s Impact 13 Foundation s’associe au conseiller financier Jordan Awoye, associé directeur d’Awoye Capital à Babylon, New York, pour ce qui est présenté comme une tournée de littératie financière.

L’initiative consiste à se connecter avec divers collèges, où Awoye rencontre de petits groupes d’étudiants pour parler de la vie et des finances, et leur donne accès à un cours en ligne sur les finances personnelles qu’ils peuvent suivre à leur guise. Grâce à des bourses, Impact 13 couvre le coût de 795 $ de la licence du cours en ligne – développé par Awoye – qui couvre des sujets tels que la budgétisation, la dette, le crédit et l’investissement.

“Je pense que venant d’où je viens et d’où je suis maintenant – arriver en NBA, y être depuis 14 ans et voir comment l’argent est géré – il est plus que nécessaire de permettre à Jordan et à des gens comme moi d’expliquer et de montrer comment gérer l’argent », a déclaré Harden.