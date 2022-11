La star de la NBA fait un geste de 500 000 $ après une dispute antisémite

Kyrie Irving et les Brooklyn Nets feront des dons après que le joueur a publié un article controversé sur les réseaux sociaux

La décision de la star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, de publier un lien sur les réseaux sociaux vers un film antisémite a conduit le joueur et son équipe à s’engager à faire un don de 500 000 $ chacun “vers des causes et des organisations qui travaillent pour éradiquer la haine dans nos communautés.”

Irving a tweeté un lien vers “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​jeudi dernier, qui a été largement condamné pour avoir présenté des tropes antisémites.

Irving a défendu avec défi son droit de publier le message lors d’une conférence de presse samedi et a insisté sur le fait qu’il ne le ferait pas. “démissionner” de ce en quoi il croit.

Étant donné que la rangée s’est intensifiée, avec des manifestants portant des t-shirts “Lutter contre l’antisémitisme” à son dernier match, Irving et ses employeurs ont tenté de mettre fin à la rangée en faisant le geste – comme l’a révélé une déclaration conjointe avec l’Anti -Ligue de diffamation (ADL).

“Je m’oppose à toutes les formes de haine et d’oppression et je reste ferme avec les communautés qui sont marginalisées et touchées chaque jour”, Irving a déclaré dans le communiqué.

“Je suis conscient de l’impact négatif de mon poste sur la communauté juive et j’en assume la responsabilité. Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes.

Déclaration conjointe de Kyrie Irving, des Brooklyn Nets et de l’Anti-Defamation League pic.twitter.com/5szamIClsh – Les filets de Brooklyn (@BrooklynNets) 2 novembre 2022

“Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écouter. Donc, de ma famille et moi, nous ne voulions faire de mal à aucun groupe, race ou religion de personnes, et souhaitons seulement être un phare de vérité et de lumière », Irving a ajouté.

Le PDG des Nets et la société mère de leur maison au Barclays Center, BSE Global, ont déclaré qu’il n’y avait “il n’y a pas de place pour l’antisémitisme, le racisme, les faux récits ou les tentatives malavisées de créer l’animosité et la haine.”

« Aujourd’hui plus que jamais, il est urgent d’assurer l’éducation dans ces domaines. Nous mettons nos déclarations précédentes en pratique parce que les actions sont plus éloquentes que les mots », a ajouté Sam Zussman.

Lire la suite La star du basket se défend après un article sur un film antisémite

Le PDG de l’ADL, Jonathan Greenblatt, a déclaré que « À une époque où l’antisémitisme a atteint des niveaux historiques, nous savons que la meilleure façon de combattre la haine la plus ancienne est à la fois de l’affronter de front et aussi de changer les cœurs et les esprits.

«Avec ce partenariat, ADL travaillera avec les Nets et Kyrie pour ouvrir le dialogue et accroître la compréhension. Dans le même temps, nous maintiendrons notre vigilance et appellerons à l’utilisation de stéréotypes et de tropes anti-juifs – quelle qu’en soit la source, qui que ce soit ou quelle qu’en soit la source – alors que nous travaillons vers un monde sans haine.

Irving, les Nets et l’ADL se sont engagés à travailler ensemble et à faire “un effort pour développer une programmation éducative inclusive et qui combattra de manière globale toutes les formes d’antisémitisme et de sectarisme.”

“Les événements de la semaine dernière ont suscité de nombreuses émotions au sein de l’organisation des Nets, de notre communauté de Brooklyn et de la nation”, dit leur déclaration commune.

« Le discours public qui a suivi a sensibilisé davantage aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société en matière de lutte contre la haine et les discours de haine. Nous sommes prêts à relever ce défi et nous reconnaissons qu’il s’agit d’un moment unique pour avoir un impact durable.

LIRE LA SUITE: Les fans protestent contre la star de la NBA après le scandale de l’antisémitisme

Irving étant actuellement dans la dernière année de son contrat, le joueur de 30 ans pourrait ne pas être à Brooklyn après l’été.

La dispute contre l’antisémitisme n’est que la dernière d’une série de controverses qui ont également pris en compte le soutien apparent du théoricien du complot Alex Jones et une décision de ne pas se faire vacciner, ce qui signifie qu’Irving a raté la plupart des matchs à domicile des Nets la saison dernière en raison d’un Mandat Covid de la ville de New York.