Anthony Edwards s’excuse après avoir publié une vidéo homophobe sur son histoire Instagram ce week-end.

Pour la plupart des célébrités, ils gardent leur compte Instagram principal propre et sans problème, la plupart ont ce qu’on appelle un “finsta”. On the Finsta n’est que les associés les plus fiables de la personne et leur permet de publier ce qu’ils veulent sans crainte d’annulation. Si vous avez été autorisé à en suivre une, vous connaissez ses deux seuls types, les opinions extra sauvages et la folie ou simplement des pensées et des vidéos d’opinion régulières, il n’y a littéralement pas d’intermédiaire. C’est prétendument le cas avec la star des Timberwolves Anthony Edwards qui a posté une vidéo sur son compte Instagram habituel au lieu de son Finsta. Bien sûr, les utilisateurs ont enregistré la vidéo et l’ont immédiatement transférée sur Twitter.

Anthony Edwards s’excuse pour la vidéo homophobe publiée sur Instagram et dit qu’il n’a pas été “élevé comme ça”

La vidéo en question montrait Edwards enregistrant un groupe de personnes depuis son véhicule et faisant des remarques homophobes à leur sujet.

«Regardez ces queer a ** n **** s, mec. Regardez le monde dans lequel je suis venu. Edwards a plaisanté. “Ces négros sont différents,”

Pas un bon look pour un joueur universellement apprécié qui a toujours été sans problème sur et en dehors du terrain. Il n’a pas fallu longtemps pour que la vidéo devienne virale et bientôt vinrent les inévitables excuses. Pour sa défense, les excuses semblaient authentiques et, espérons-le, seront acceptées.

Vous pouvez lire ses excuses ci-dessous.