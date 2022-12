La star de la Nativité, Sydney Isitt-Ager, semble méconnaissable alors qu’elle décroche un énorme rôle dans Netflix

La star enfant de NATIVITY, Sydney Isitt-Ager, a grandi et a décroché un énorme rôle sur Netflix.

Cela fait plus d’une décennie depuis la Nativité ! a été libéré et les écoliers au visage frais semblent méconnaissables maintenant.

Largement considéré comme l’un des films de Noël les plus populaires de tous les temps, Nativity ! a frappé nos écrans en 2009 et a engendré deux autres films.

Les téléspectateurs sont rapidement tombés amoureux de l’histoire d’un adorable professeur d’école primaire – M. Madden – qui essaie de monter la meilleure pièce de théâtre de la Nativité avec sa classe après avoir affirmé que Hollywood venait leur rendre visite.

Le film est centré sur les élèves de l’école primaire Sainte-Bernadette, qui étaient pratiquement des bébés lorsque le film est sorti pour la première fois sur les écrans.

Les enfants acteurs sont depuis passés à des choses plus grandes et meilleures, certains nous impressionnant sur Britain’s Got Talent, tandis que d’autres ont revendiqué la renommée de TikTok.

Sydney Isitt-Ager a joué l’adorable Sadie, la fille qui dit à Mr Madden qu’elle ne veut plus faire la série.

Elle est également la fille de Debbie Isitt, qui a écrit et réalisé Nativity!

L’année dernière, elle dirigeait une entreprise de beauté autour des cils et du maquillage et suivait une formation de danse dans une école de théâtre.

Maintenant, elle est sur le point de jouer Noël sur Mistletoe Farm, présenté comme “une comédie romantique charmante et agréable pour les plus grands”.

Le synopsis dit: “Après avoir hérité d’une ferme à Noël, un père veuf s’adapte difficilement à la vie du village tandis que ses enfants élaborent un plan pour y rester pour toujours.”

Parmi les autres enfants stars à partager la vedette, citons Krista Hyatt qui a joué Becky.

En 2008, elle a atteint la finale de Britain’s Got Talent dans un duo de danse appelé The Cheeky Monkeys, avec un garçon appelé Charlie Dixon.