La star de la natation russe Rozaliya Nasretdinova révèle que le fan du «  compliment le plus étrange  » lui a jamais fait

L’athlète – qui se spécialise dans les disciplines papillon, quatre nages et style libre – a remporté le trophée mondial en petit bassin, deux médailles d’or européennes en petit bassin et deux titres olympiques de la jeunesse au cours de sa carrière.

La jeune femme de 24 ans a accumulé un nombre impressionnant de médias sociaux, non seulement pour ses réalisations sportives remarquables, mais aussi pour son apparence accrocheuse et sa silhouette bien tonique, pour lesquelles elle a été qualifiée de l’une des athlètes les plus attrayantes de la natation moderne.

Nasretdinova a déclaré qu’elle recevait souvent des messages élogieux de la part de ses fans – l’accolade la plus inhabituelle étant faite sur ses épaules.

« Je pense que le compliment le plus étrange était que j’ai de belles épaules, » elle a dit.

« D’une part, le message impliquait que j’avais un corps volumineux, mais d’autre part, cela ressemblait à un compliment. »

La nageuse, qui reçoit souvent des offres de mannequins, a déclaré qu’elle ne voulait pas se lancer pleinement sur une piste carrière, soulignant que ce serait une tâche difficile pour elle.

« Il y a eu des moments dans la vie où je voulais arrêter de nager, mais je n’ai jamais pensé à entrer dans le secteur du mannequinat. Je ne suis qu’un mannequin amateur qui adore prendre des photos, c’est mon hobby. Mais en faire un travail à plein temps sera très difficile pour moi, » elle a expliqué.

Nasretdinova rêvait de concourir à Tokyo l’été prochain, mais n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux après avoir terminé troisième aux essais nationaux, où seuls deux meilleurs ont obtenu une place dans l’équipe olympique.

