La star de la musique country Zach Bryan reçoit les éloges de la police après avoir présenté ses excuses pour son arrestation

Zach Bryan a eu un mois assez mouvementé jusqu’à présent.

La semaine dernière, le chanteur country a été arrêté pour entrave à l’enquête lors d’un contrôle routier dans la campagne de l’Oklahoma. Il a rapidement présenté des excuses publiques pour son comportement, tant à ses fans qu’aux policiers qui se sont occupés de lui, et maintenant le Association nationale de la police dit à Fox News Digital que les agents du monde entier sont impressionnés.

« Lorsque le rapport sur son arrestation et bien sûr la vidéo ont été diffusés, il a dit des choses très dures », a déclaré le sergent. Betsy Brantner Smith, porte-parole de l’Association nationale de la police, a déclaré. « Puis il a très vite présenté ces excuses qui, vous savez, nous ont semblé être… des excuses très sincères et sincères. »

Smith a poursuivi : « Et voici le problème : les gens disent et font des choses stupides. Mais il a fait preuve de beaucoup de contrition et en tant qu’application de la loi, nous ne voyons pas souvent cela, surtout de la part des célébrités… il avait un langage dur et d’autres choses et en tant que loi forces de l’ordre, nous sommes habitués à entendre ce genre de langage. Et, vous savez, les gens se mettent en colère contre nous lorsqu’ils sont arrêtés. Mais présenter ces excuses est quelque chose que je ne peux pas, du haut de ma tête, venir rencontrer une autre célébrité qui l’a fait aussi rapidement et sincèrement après avoir eu une expérience négative avec les forces de l’ordre. «

Bryan a été arrêté après s’être arrêté derrière son agent de sécurité lorsqu’il a été arrêté par la police. Après avoir attendu plusieurs minutes que la situation se règle, il est sorti de sa voiture pour fumer une cigarette. Lorsque le policier lui a dit de remonter dans sa voiture, il a contesté cette décision.

Dans des images de dashcam obtenues par Fox News Digital, Bryan a été vu assis dans une voiture de police, se plaignant de l’inconfort de ses menottes. Il était visiblement bouleversé et on l’a entendu dire : « Les putains de flics sont vraiment hors de contrôle. »

Dans une série de vidéos qu’il a partagées sur son histoire Instagram peu après sa sortie de prison, il s’est excusé abondamment, expliquant la situation dans son intégralité et admettant qu’il avait été un « idiot » et un « idiot… ».

Après avoir posté les vidéos, Bryan pris à Xanciennement connu sous le nom de Twitter, écrit : « Pour être clair dans la vidéo que j’ai postée, je n’essaie pas de sauver la face ou d’agir comme un gentil, j’étais un connard complètement gâté envers ces policiers et je vais Je passerai les prochaines semaines à faire de mon mieux pour réparer mes torts et revenir sur ce que j’ai dit. »

Son message poursuit : « Je respecte les policiers et j’ai commis une grave erreur. Je suis gêné pour moi, ma famille et les gens que j’aime, mais tout ce que je peux faire maintenant, c’est m’excuser sincèrement. »

Comme l’explique Smith : « Quand vous regardez l’interaction, même lorsqu’il est en colère, il appelle le soldat « monsieur ». »

Smith a déclaré qu’elle avait parlé de l’incident à un certain nombre de ses collègues officiers : « Et ils ont dit : « Nous sommes heureux que vous ayez parlé, Sarge, parce que ce qui arrive souvent dans ces situations, non seulement ils se mettent en colère, mais ils se battent ensuite ». nous ou ils s’enfuient ou ils, vous savez, créent un autre chaos. Zach a parlé, il a dit des choses inappropriées, mais il s’est conformé aux ordres légaux de l’officier. Et puis il a immédiatement présenté ces excuses.

Les représentants de Bryan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Alors qu’elle a déclaré à Fox News Digital qu’il n’est pas rare que les délinquants s’excusent plus tard auprès des agents qui les ont arrêtés, Smith a ajouté : « Au cours des trois dernières années, les forces de l’ordre ont été vilipendées et diabolisées et beaucoup de gens se sentent presque habilités à refuser de se conformer. forces de l’ordre.

« Et l’Association nationale de la police, l’organisation dont je suis le porte-parole, nous avons en fait produit un message d’intérêt public intitulé ‘Comply Now, Complain Later’, parce que ce que nous voyions, c’était des gens qui se battaient contre des policiers qui exercent des activités d’application de la loi. . Et ça peut très mal finir. »

Interrogé sur la division entre les fans de Bryan – certains l’ont également applaudi pour ses excuses, tandis que d’autres l’ont condamné pour avoir défendu la police – Smith a expliqué : « Eh bien, il a commis un crime. Il a été arrêté pour obstruction… juste parce que vous » Être une célébrité ne veut pas dire que nous n’allons pas vous menotter. Vous savez, nous traitons tout le monde de la même manière. Et c’est ce qu’ont fait les policiers de l’Oklahoma.

« Mais il existe un véritable fossé dans le monde de la musique country entre les partisans des forces de l’ordre, si vous voulez… il y a eu des célébrités comme George Strait qui a écrit et enregistré une chanson intitulée ‘The Weight of the Badge’. Et Jason Aldean, vous savez, « Try That in a Small Town », c’est une chanson très favorable aux forces de l’ordre, c’est une chanson très favorable à la police. Et il s’est prononcé contre les émeutes. Il y a d’autres stars de la musique country comme Maren Morris, qui, vous le savez, l’est, est extrêmement réveillée. »

Dans une déclaration finale à propos de Bryan, Smith a déclaré : « J’espère qu’il profitera de cette opportunité pour utiliser [his] célébrité pour aider à soutenir les officiers américains chargés de l’application de la loi et les organisations caritatives chargées de l’application de la loi comme la National Police Association et le Wounded Blue et le Law Enforcement Officer Legal Defence Fund et des choses comme ça. Il existe de nombreuses bonnes œuvres caritatives chargées de l’application des lois, et j’espère qu’il profitera de cette opportunité pour continuer à faire preuve de contrition et à soutenir les forces de l’ordre américaines. »