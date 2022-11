La star de la musique country Trace Adkins se produira à Sandwich Fair – Shaw Local

SANDWICH – La star de la musique country et acteur nominé aux Grammy Awards Trace Adkins vient dans le comté de DeKalb pour se produire lors de la Sandwich Fair de cette année.

Adkins se produira lors du concert de Sandwich Fair vendredi soir. Le concert aura lieu de 20h à 22h le vendredi 9 septembre. Les portes du concert ouvriront à 19h

Les billets seront disponibles en ligne à partir de 10 h le 15 juillet.

Il existe différents prix de billets avec différentes options de sièges. Les billets coûtent 40 $ pour la zone des stands, une zone séparée près de la scène avec une disponibilité limitée qui est réservée aux places debout sans chaises. Les billets coûtent 30 $ pour la zone de style festival qui comprend des places debout, des gradins et une chaise à emporter. Des sièges handicapés sont également disponibles.

Les billets peuvent être achetés jusqu’à l’événement ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les billets de concert n’incluent pas l’entrée à la foire. Les billets d’admission générale sont disponibles à la porte d’entrée après le stationnement. Le stationnement est inclus avec l’admission.

Avant 17 h le vendredi 9 septembre, les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement et ceux de 13 ans et plus sont admis pour 7 $. Après 17 h, les billets d’admission générale pour adultes coûtent 10 $, les billets d’admission pour les enfants de 6 à 12 ans coûtent 7 $ et les enfants de 5 ans et moins sont admis gratuitement.

La Sandwich Fair a lieu du mercredi au dimanche après la fête du Travail chaque année. Cette année, la foire aura lieu du mercredi 7 septembre au dimanche 11 septembre. La foire est située au parc des expositions de Sandwich, 15730 Pratt Road à Sandwich.

Pour plus d’informations sur la foire du sandwich, visitez www.sandwichfair.com.