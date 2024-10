La star de la musique country Garth Brooks accusée d’agression sexuelle dans le cadre d’un procès civil | Actualités américaines

Un coiffeur et maquilleur a accusé le chanteur country Garth Brooks d’agression sexuelle et de coups et blessures dans le cadre d’un procès civil. déposé à Los Angelesaffirme le musicien a fermement démenti.

L’accusatrice anonyme, appelée dans la plainte «Jane Roe», allègue que Brooks l’a violée lors d’un voyage de travail à Los Angeles en 2019, et qu’il l’a pelotée à plusieurs reprises et a fait des commentaires sexuellement explicites pendant qu’elle se coiffait ou se maquillait. 2019.

Dans un communiqué, Brooks a qualifié les allégations de « mensonges » et a déclaré qu’il était « incapable » du comportement qu’il était accusé d’avoir commis.

« Je fais confiance au système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit », a-t-il déclaré.

Roe, l’accusateur dans l’affaire, est représenté dans l’affaire par Douglas Wigdor, un avocat connu sous le nom de «avocat leader #MeToo» qui représentait auparavant des femmes qui accusaient Harvey Weinstein, Bill O’Reilly et Joe Biden d’inconduite sexuelle.

Wigdor et les autres avocats du plaignant allèguent que Brooks a profité de la maquilleuse alors qu’elle connaissait des difficultés financières, en lui proposant d’abord un travail rémunéré plus fréquent, puis en se livrant à un système de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle, qu’ils décrivent dans le procès en détail graphique.

« La plainte déposée aujourd’hui démontre que les prédateurs sexuels existent non seulement dans les entreprises américaines, à Hollywood et dans les industries du rap et du rock and roll, mais aussi dans le monde de la musique country », ont déclaré Wigdor et deux autres avocats de la demanderesse, Jeanne Christensen et Hayley Baker. , a déclaré dans une déclaration au Guardian.

Dans sa déclaration de jeudi et dans une poursuite distincte qu’il a intentée dans le Mississippi en septembre, Brooks a déclaré que les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel étaient fausses et destinées à lui extorquer de l’argent.

« Au cours des deux derniers mois, j’ai été harcelé sans fin par des menaces, des mensonges et des histoires tragiques sur ce que serait mon avenir si je ne faisais pas un chèque de plusieurs millions de dollars. C’était comme si on me brandissait une arme chargée au visage », a déclaré Brooks dans un communiqué.

« L’argent secret, peu importe le montant ou le montant, reste de l’argent secret. Dans mon esprit, cela signifie que j’admets un comportement dont je suis incapable – des actes horribles qu’aucun humain ne devrait jamais faire à un autre.

Selon sa plainte californienne, la femme qui accuse Brooks d’agression sexuelle est une styliste qui travaille dans l’industrie de la musique depuis plus de 30 ans, notamment en coiffant et en maquillant des célébrités apparaissant dans Rolling Stone, Vanity Fair et d’autres publications. Elle a été embauchée pour la première fois en 1999 pour coiffer et maquiller Trisha Yearwood, une autre star de la musique country et épouse de Brooks, et a commencé à faire de même pour Brooks en 2017.

Dans la plainte, la femme allègue que Brooks l’a violée de force dans une chambre d’hôtel à Los Angeles en mai 2019, alors qu’elle l’accompagnait de Nashville en Californie pendant un séjour. spectacle hommage en hommage à la légende du R&B Sam Moore. Ensuite, elle l’a maquillé pour qu’il puisse arriver à l’heure à l’événement, selon la plainte.

Après cette agression, elle a dû consulter son obstétricien-gynécologue en raison de ses blessures, et l’agression lui a également laissé de graves douleurs au dos et au cou ainsi qu’un traumatisme émotionnel, selon la plainte.

Au cours des mois suivants, affirme la femme, Brooks a continué à la harceler et à l’agresser sexuellement, notamment en la soumettant à des commentaires sexuellement explicites et en lui pelotant les seins à plusieurs reprises, notamment pendant qu’elle le coiffait pour des apparitions publiques.

Brooks l’a fait avec une telle fréquence « qu’il était inévitable que d’autres employés de Brooks aient probablement vu ou entendu des cas de tâtonnements physiques indésirables sur ses seins pendant qu’elle lui coiffait et se maquillait », affirme la plainte.

En 2020, lors d’une séance de stylisme, Brooks « a subrepticement pris son téléphone et supprimé la plupart des SMS qu’il lui avait envoyés contenant du contenu sexuel explicite », affirme la plainte.

Les avocats de « Jane Roe » ont déclaré que Brooks avait intenté une action en justice fédérale contre elle dans le Mississippi le mois dernier, dans le but de l’empêcher de rendre publiques ses allégations contre lui.

CNN signalé précédemment sur une « bataille juridique très inhabituelle » dans le Mississippi, dans laquelle une plaignante anonyme a demandé à un tribunal fédéral « de déclarer fausses les allégations d’une accusatrice d’agression sexuelle et de l’empêcher de les rendre publiques davantage ». Le plaignant dans cette affaire a allégué que l’accusateur « tentait de l’extorquer et de le diffamer avec de « fausses allégations » qui « nuiraient irrémédiablement » à sa réputation et à sa carrière », a rapporté CNN.

Dans sa plainte au Mississippi de septembre, partagée par un représentant de Brooks, Brooks a déclaré que « Jane Roe » avait travaillé avec lui professionnellement en tant qu’entrepreneur indépendant pendant « environ quinze ans ».

Sa plainte alléguait que lorsqu’elle avait déménagé dans le Mississippi début 2020, elle avait rencontré des difficultés financières et lui avait demandé de l’aide, et qu’il « s’était conformé par loyauté, par amitié et par désir d’améliorer l’état de l’accusé ».

Au fil du temps, ses « demandes d’aide financière n’ont fait qu’augmenter », affirme la plainte de Brooks, « le défendeur ayant finalement demandé au plaignant un emploi salarié et des prestations médicales ». Lorsque Brooks a refusé de les fournir, la femme « a répondu par des allégations fausses et scandaleuses d’inconduite sexuelle ».

Dans sa plainte de septembre, Brooks affirme qu’il a pris connaissance pour la première fois des allégations d’agression sexuelle et d’inconduite de « Jane Roe » dans une lettre du 17 juillet de sa part, et a déclaré qu’aucune des allégations n’avait de fondement factuel.

Sa plainte allègue que sa lettre de juillet était accompagnée d’un « projet de plainte civile » et que Roe « avait menacé » de « déposer publiquement » la plainte à moins qu’il « n’accepte de payer ». [her] des millions de dollars pour ne pas porter plainte ».

Selon sa plainte, les accusations portées contre lui dans la lettre du 17 juillet incluaient initialement « la conviction que le plaignant envisageait d’embaucher quelqu’un pour l’assassiner ».

«Je veux jouer de la musique ce soir. Je veux continuer nos bonnes actions à l’avenir. Cela me brise le cœur que ces choses merveilleuses soient remises en question maintenant », a déclaré Brooks dans un communiqué jeudi, après que les allégations ont été rendues publiques.

Dans leur plainte, les avocats de la femme décrivent le procès anonyme de Brooks dans le Mississippi comme une tentative d’intimidation de son accusateur, et affirment qu’il a affirmé qu’elle menaçait de porter plainte contre lui en Californie « uniquement parce que Brooks avait refusé de lui donner une augmentation et de payer son assurance maladie ». ».