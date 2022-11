La star de la musique chrétienne Matthew West détaille sa collaboration avec Candace Cameron Bure sur « Come Home for Christmas »

Après que les blocages de COVID-19 aient empêché la possibilité de concerts en personne, la star de la musique chrétienne et auteur-compositeur-interprète country Matthew West a voulu renouer avec ses fans. Il s’est souvenu avoir dû “pivoter et faire preuve de créativité” au plus fort de la pandémie en organisant des concerts virtuels.

Maintenant que lui et ses fans peuvent à nouveau se réunir au même endroit, et en partie à cause de son amour des vacances, West a eu l’idée d’organiser un événement de Noël : Come Home for Christmas.

“Nous avons eu l’idée de créer un événement à Nashville où nous pourrions inviter des personnes qui regarderaient ces concerts virtuels à venir dans ma ville et à passer un week-end de Noël avec nous, et nous avons décidé de l’appeler Come Home for Christmas”, a déclaré West expliqué à Fox News Digital. “Début décembre, nous allons accueillir environ 400 personnes à Nashville, et nous allons organiser ensemble un week-end spécial de célébration de Noël. Plus de virtuel, mais en personne.”

Une fois que West a eu l’idée de l’événement, il a été inspiré pour écrire une chanson, qu’il a également appelée “Come Home for Christmas”. L’artiste cinq fois nominé aux Grammy Awards a admis qu’il n’avait “jamais eu un événement qui a inspiré une chanson auparavant, mais (il est) vraiment content que ça l’ait fait”.

West a expliqué que le morceau a fini par devenir la chanson thème de la saison des fêtes pour le Great American Family Network après une conversation qu’il a eue avec son amie et actrice, Candace Cameron Bure.

Les deux parlaient d’un film sur lequel Bure travaillait, ce qui a amené West à jouer la chanson pour elle.

“Candace travaillait sur un nouveau film pour le Great American Family Network, et elle m’a envoyé un texto, et elle m’a dit : « Je veux une chanson pour le film », et j’ai dit : « Eh bien, je peux t’envoyer ça »”, a-t-il ajouté. rappelé. “Elle l’a entendue et elle s’est dit : ‘J’aime tellement cette chanson. Je veux l’envoyer à la tête du réseau.’ Elle a envoyé la chanson à la tête de la chaîne et voilà, la chanson n’était pas adaptée au film, mais la tête de la chaîne a dit : “Nous voulons que ce soit le thème de toute notre chaîne pour les vacances.”

Il a fini par collaborer avec Bure pour écrire la chanson, notant qu’une fois que Bure a expliqué le message du film, il a pu écrire “une autre chanson pour le film qui correspondait mieux au thème”.

Les deux étaient amis depuis 2011, lorsque Bure a joué dans le film “The Heart of Christmas”, qui était basé sur la chanson du même nom de West. West a plaisanté en disant qu’il était presque évident que Bure avait un rôle principal dans ce film, car “elle est en quelque sorte la reine de Noël”, ayant joué dans de nombreux films tout au long de sa carrière.

“Elle a fini par jouer dans un film intitulé” Le cœur de Noël “, qui était un film inspiré d’une chanson que j’ai écrite il y a des années et qui a été inspirée par un petit garçon qui était un patient de St. Jude nommé Dax Locke”, a déclaré West. . “En fait, j’ai dû être sur le plateau avec Candace il y a des années pour faire ce petit film… ils m’ont même mis dans le film. J’ai joué le rôle du voisin amical, et je ne veux pas me vanter, mais je suis presque sûr que je l’a fait sortir du parc.”

Bien qu’il pense avoir fait du bon travail dans le film, il admet ne pas vraiment apprécier la partie d’acteur du travail et préférerait de loin s’en tenir à ses racines et “être celui qui lit le scénario et écrit une chanson à ce sujet”.

West est ravi non seulement de pouvoir revenir à ses racines et de renouer avec ses fans grâce à l’événement Come Home for Christmas d’un week-end, il est également ravi de leur montrer certaines de ses parties préférées sur la vie au Tennessee et de partager cette expérience avec eux pour la première fois.

“Il y a une petite ville, Franklin, Tennessee, à l’extérieur de Nashville, qui ressemble à la magie de Noël. Des milliers de personnes se présentent pour l’illumination du sapin de Noël, et c’est moi qui l’officie chaque année”, a-t-il déclaré. “Je souhaite toujours que les gens puissent découvrir la magie de cette petite ville, et maintenant ils vont pouvoir le faire. Nous allons donc avoir [a] spécial, vous savez, nuits de chants de Noël, fête de Noël [and] puis des concerts surprises et [a] un invité surprise se joint également à moi.”

En termes d’influences musicales, West a déclaré qu’il est influencé par des artistes plus âgés qu’il a grandi en écoutant à la radio, mais aussi par de nouveaux artistes qu’il a entendus, notant “il y a des influences de chaque décennie de musique” qu’il a l’impression de pouvoir “dessiner”. de.”

“Je veux dire les grands. Les grands auteurs-compositeurs-interprètes sont les premiers que je citerais, que ce soit ‘So It Goes’ de Billy Joel ou ‘Fire and Rain’ de James Taylor, certains des grands auteurs-compositeurs-interprètes du jour », a expliqué West. “Beaucoup de musique inspirante basée sur la foi, comme Michael W Smith et Steven Curtis Chapman et DC Talk, ont vraiment eu un impact sur le type de musique que j’ai décidé de faire. Et beaucoup de musique country. J’aime vraiment les conteurs de country. aussi bien.”

En ce qui concerne ses collaborations avec d’autres artistes, West est reconnaissant pour son travail d’auteur-compositeur, car cela signifie qu’il peut collaborer avec d’autres artistes tout le temps.

“J’écris mes propres chansons, puis j’écris des chansons avec d’autres artistes. Donc, comme travailler avec Hilary Scott de Lady A, écrire une chanson qu’elle peut chanter, et nous l’avons écrite ensemble. C’est la chose la plus cool”, West a expliqué. “Il y a tellement de grands artistes qui me laissent faire partie de leur processus créatif, et je ressens autant de joie à être dans les coulisses.”

West a beaucoup de choses à venir qui l’excitent, y compris un nouveau livre et un nouvel album qu’il a hâte que ses fans écoutent.

“Je viens de terminer et de sortir un tout nouveau livre intitulé” The God Who Stays “qui est sorti il ​​y a quelques semaines à peine, et je suis super excité à ce sujet. Et je viens de terminer un tout nouveau disque qui va sortir sorti en 23”, a déclaré West. “2023 va être une année avec beaucoup de nouvelles musiques et beaucoup de nouveaux spectacles, et c’est juste beaucoup de choses que j’attends avec impatience, et c’est important dans la vie. Vous avez [to] avez des choses que vous avez hâte de rester motivés par la vie. “