La star de la musculation pour enfants, Tristyn Lee, semble méconnaissable sur les photos prises lorsqu’il a commencé à écraser des poids

Un bodybuilder CHILD célèbre pour son physique déchiqueté a l’air totalement différent sur les photos depuis qu’il a commencé à écraser des poids à l’âge de 15 ans.

Tristyn Lee, aujourd’hui âgé de 20 ans, a conquis une armée de plus de deux millions d’admirateurs sur Instagram après avoir partagé des vidéos de ses séances de gym.

Tristyn Lee est devenu une sensation sur Internet après avoir commencé la musculation à l’âge de 15 ans Crédit : Instagram

Tristyn dit que la musculation “m’a sauvé la vie” Crédit : INSTAGRAM

Tristyn Lee a partagé des photos en ligne montrant sa transformation extrême Crédit: greatphysiques.com

Il espérait à l’origine que des clips de lui montrant ses impressionnantes compétences en football à 15 ans attireraient l’attention des dépisteurs.

Au lieu de cela, il a été inondé de commentaires suggérant qu’il devrait devenir un culturiste professionnel.

Il a depuis transformé son corps avec un régime alimentaire strict et un régime d’entraînement qu’il partage avec ses disciples.

L’athlète américain a même publié des séances d’entraînement avec de grands noms de l’industrie du culturisme tels que Bradley Martyn, Simeon Panda et Larry Wheels.

Cinq ans après ses débuts, Tristyn est presque méconnaissable.

Dans un article intitulé “S’entraîner m’a sauvé la vie”, il a partagé un court clip comparant son moi de 15 ans à la machine de musculation qu’il est aujourd’hui.

L’adolescent mince mais athlétique peut être vu en train de poser dans un vestiaire.

Tristyn poursuit en expliquant qu’il a été taquiné parce qu’il était petit, ce qui, selon lui, ne lui a donné “aucune confiance” et l’a rendu anxieux et déprimé.

“Je n’avais pas d’échappatoire et puis j’ai trouvé la musculation”, a-t-il déclaré.

Avance rapide de cinq ans et Lee a l’air plus musclé que jamais et attribue à la musculation pour “l’avoir sauvé”.

Il a déclaré: “Il ne s’agit pas de selfies miroir torse nu.

“Il s’agit des moments où les haltères vous soutiennent alors que personne d’autre ne le fait littéralement.

“Peu importe si vous vous faites harceler ou battre à l’école, le gymnase est toujours là et c’est ce qui m’a maintenu en vie, un représentant à la fois.”

Tristyn suit une routine alimentaire stricte et dit qu’il va au gymnase au moins deux fois par jour.

Il affirme que son physique déchiqueté vient du fait qu’il n’a pas mangé de sucre pendant trois ans et qu’il a suivi un régime céto riche en protéines sans aucun repas de triche.

Il a déclaré: “C’est un message à quelqu’un qui envisage de commencer son parcours de remise en forme.

“Soyez prêt à encaisser les coups, à accepter les critiques et à tomber plusieurs fois.”

Et veut toujours ajouter plus de volume.

À l’âge de 20 ans, il a posté une photo seins nus avec une planche à découper pleine de viande crue.

Il a dit la légende : « 20. Activités en vrac pour l’anniversaire : manger des steaks, soulever des poids, faire face… pas de gâteaux.

Il n’est pas le seul jeune culturiste à avoir l’air méconnaissable des années après être devenu célèbre.

Giuliano Stroe, de Roumanie, est devenu une sensation mondiale après avoir été inscrit dans le Guinness World Records à l’âge de cinq ans.

Dans de nouvelles images sur Facebook, Giuliano, maintenant âgé de 17 ans, est vu tenant une photo de lui-même lorsqu’il a établi son premier record en 2009.

Portant un ballon lesté sur ses jambes, le jeune a établi un nouveau record pour la marche à la main la plus rapide de 33 pieds.

Le petit bodybuilder a réalisé la cascade devant un public en direct à la télévision italienne.

Étonnamment, un an plus tard, il a établi le record du monde du plus grand nombre de pompes à 90 degrés.

Tristyn a commencé à s’entraîner alors qu’il n’avait que 15 ans Crédit : Instagram