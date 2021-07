La star de la MLB, Trevor Bauer, a « étouffé une femme de 27 ans, inconsciente et l’a frappée à la tête lors d’une agression sexuelle d’horreur »

L’as des Dodgers de LOS ANGELES, Trevor Bauer, aurait étouffé une femme jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, puis l’aurait frappée à la tête et aux fesses et l’aurait sodomisée sans sa permission, selon de nouveaux détails sur les allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

« J’ai accepté d’avoir des relations sexuelles consensuelles ; cependant, je n’ai pas accepté ou consenti à ce qu’il a fait ensuite », aurait expliqué la femme dans une déclaration sous serment. « Je n’ai pas accepté d’être agressé sexuellement. »

Le lanceur vedette de LA Dodger, Trevor Bauer, est accusé d’avoir frappé, étouffé et sodomisé une femme pendant les rapports sexuels Crédit : Getty

L’avocat de Bauer, Fetterolf, prétend avoir des messages texte à décharge prouvant que l’accusateur de 27 ans a demandé et reçu des relations sexuelles brutales, notamment pour être « étouffé » et giflé au visage Crédit : Getty Images – Getty

La star de la MLB, âgée de 30 ans, a été nommée dans une litanie d’accusations qui sont passées de consensuelles à vicieuses, causant à la femme de 27 ans de San Diego qu’il a rencontrée sur Instagram des yeux au beurre noir et diverses égratignures.

Les détails sordides du comportement présumé de Bauer dans la chambre ont été cités dans une ordonnance d’interdiction temporaire déposée par l’accusateur et publiée par The Athletic.

Bauer a promis les deux rencontres en avril et à nouveau en mai ont été convenues par les deux parties.

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021 », a déclaré l’avocat de Bauer, Jon Fetterolf, après que les accusations ont été exposées pour la première fois et les a qualifiées de « frauduleuses ».

Lors de la première rencontre, la femme aurait conduit de San Diego à Los Angeles pour rencontrer Bauer.

La femme affirme que le lanceur All-Star de 30 ans l’a obligée à se rendre aux urgences après leur deuxième rapport sexuel en mai Crédit : Instagram/Trevor Bauer

Une fois qu’ils sont devenus intimes, la femme affirme que Bauer a utilisé ses cheveux pour l’étouffer jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, a rapporté le New York Post.

C’est alors que la femme affirme que Bauer l’a « agressée sexuellement » en la sodomisant, selon The Post, citant sa déclaration.

Le couple a communiqué le lendemain matin avec Bauer qui l’aurait taquinée au sujet d’avoir mal et elle l’a informé qu’elle n’avait pas apprécié le temps passé ensemble, selon le rapport.

La femme a semblé revenir à Bauer et il l’aurait à nouveau étranglée jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.

La femme aurait confronté Bauer lors d’un appel téléphonique enregistré avec la direction des enquêteurs de la police de Pasadena Crédit : AP

Au cours de cette deuxième fois ensemble, la femme a accusé le lanceur de lui avoir donné plusieurs coups de poing à la tête.

« Après m’avoir frappé plusieurs fois, il m’a ensuite retournée sur le ventre et a commencé à m’étouffer avec les cheveux », a-t-elle déclaré dans le rapport The Athletic.

« J’ai encore perdu connaissance. »

L’expérience a laissé la femme dans un état de tremblements et de sanglots – Bauer aurait tenté de l’informer qu’elle était en sécurité, aurait affirmé la femme dans sa déclaration, selon le Post.

Il ajoute que c’est au cours de leur deuxième et dernière fois ensemble que la femme s’est rendue aux urgences et affirme avoir reçu un diagnostic de traumatisme crânien et d’agression par strangulation manuelle.

Le lanceur de 30 ans qui en est à sa première année d’un contrat de 102 millions de dollars avec les Dodgers aurait rencontré la femme l’accusant d’agression sexuelle sur Instagram Crédit : Getty

La femme semble avoir demandé l’aide de la police de Pasadena qui aurait organisé une opération d’infiltration pour enregistrer Bauer au téléphone, a rapporté l’Athletic, selon le Post.

La femme aurait interrogé Bauer sur ses actions alors qu’elle perdait connaissance et le lanceur Dodger a déclaré qu’il lui avait frappé les fesses et qu’elle lui avait fait savoir qu’elle n’y avait pas consenti.

Bauer a ensuite changé de sujet, aurait écrit l’accusatrice dans sa déclaration.

Son avocat Fetterolf prétendrait avoir des messages texte à décharge prouvant que la femme était une participante consentante qui a demandé et reçu des relations sexuelles brutales, notamment pour être «étouffée» et giflée au visage.

« Nous avons des messages qui montrent [the accuser] demandant à plusieurs reprises des relations sexuelles » brutales » impliquant des demandes d’être » étouffés » et giflés au visage « , a-t-il écrit.

L’avocat de Bauer affirme que lorsque la femme a contacté le lanceur par téléphone et lui a montré des images de ses ecchymoses, il « a répondu avec inquiétude et confusion, et [the woman] n’était ni en colère ni accusateur » Crédit : Instagram/Trevor Bauer

À la suite d’un rapport de TMZ selon lequel la police californienne enquête sur la star des Dodgers, Trevor Bauer, pour agression sur une femme, l’avocat de Bauer, Jon Fetterolf, a publié une déclaration dans laquelle il a nié les allégations. ESPN a choisi de ne pas nommer la femme même si son avocat l’a fait. pic.twitter.com/jdSbmNtQma – Jeff Passan (@JeffPassan) 30 juin 2021

« Dans leurs deux rencontres, [the woman] a conduit de San Diego à la résidence de M. Bauer à Pasadena, en Californie, où elle a continué à dicter ce qu’elle voulait de lui sexuellement et il a fait ce qui lui était demandé », lit-on dans la déclaration de Fetterolf, rapportée pour la première fois par TMZ.

« Après chacune de ses deux seules rencontres avec M. Bauer, [the woman] a passé la nuit et est parti sans incident, continuant à envoyer des messages à M. Bauer avec des plaisanteries amicales et coquettes.

Fetterolf a ajouté : « Sa base pour déposer une ordonnance de protection est inexistante, frauduleuse et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes.

« Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Lorsque la femme a envoyé des photos de son corps meurtri et écorché et a informé Bauer qu’elle avait subi une commotion cérébrale à la suite de leur deuxième rapport sexuel, Bauer aurait été consterné.

« M. Bauer a répondu avec inquiétude et confusion, et [the woman] n’était ni en colère ni accusateur », a déclaré son agent, selon le Post.

Dans un communiqué, les Dodgers ont déclaré qu’ils prenaient « toute allégation de cette nature au sérieux ».

Bauer était devenu un Dodger après avoir signé un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans, selon le Post.

Le vainqueur All-Star et Cy Young a précédemment remporté le monticule pour les Diamondbacks de l’Arizona, les Indians de Cleveland et les Reds de Cincinnati.