La star montante de la LNR, Tom Starling, n’a été frappée au visage que par un flic parce qu’il « a essayé de saisir leur arme », selon la police.

Le joueur de Canberra Raiders, 22 ans, a été arrêté aux côtés de trois autres hommes après qu’une bagarre sauvage a éclaté au restaurant Shady Palms à Kincumber, sur la côte centrale, samedi soir.

Starling célébrait le 21e anniversaire du frère de Newcastle Knight Connor Watson avec un groupe d’amis de la famille et de la LNR quand une mêlée a éclaté impliquant son frère de 19 ans et des videurs vers 22h40.

La star montante de la LNR Tom Starling, 22 ans, (photo ci-dessus) a été arrêtée et accusée d’avoir agressé la police après une violente bagarre dans un restaurant de la côte centrale samedi soir.

Il est entendu que Starling (photo) et son frère fêtaient leur 21e anniversaire et étaient impliqués dans une altercation après un commentaire désobligeant à l’égard de leur mère.

Le joueur des Canberra Raiders (photo de gauche avec sa petite amie Chelsea) aurait attaqué la police aux côtés de deux autres hommes, 20 et 24 ans, après l’arrestation d’un homme de 19 ans.

Le joueur de foot a déclaré aux responsables des Raiders qu’il s’était approché pour intervenir et avait nié être agressif ou avoir lancé un coup de poing.

Cependant, la police allègue qu’il a tenté de saisir le pistolet d’un officier pendant la mêlée, rapporte le Daily Telegraph.

Des policiers, qui étaient déjà sur les lieux et s’étaient précipités pour interrompre le combat, ont ensuite réagi en frappant Starling, selon une source policière.

L’altercation a commencé après que le frère de Starling a affirmé avoir entendu un commentaire désobligeant à l’endroit de sa mère alors qu’elle se rendait aux toilettes.

Starling aurait été informé de l’incident par d’autres clients et aurait sauté une balustrade dans la partie inférieure du restaurant pour aider son frère.

Le jeune homme de 22 ans affirmera qu’il a été attaqué et qu’il n’essayait pas intentionnellement de causer des problèmes.

Un communiqué de la police de NSW a déclaré que les agents étaient arrivés à 22 h 45 « après qu’une assistance a été demandée par la sécurité pour un client qui ne quittait pas les lieux ».

« L’homme de 19 ans a été arrêté et alors qu’il était escorté hors des lieux, la police alléguera que trois autres hommes – âgés de 20, 22 et 24 ans – sont devenus agressifs et ont agressé la police à de nombreuses reprises pour tenter d’intervenir », indique le communiqué. m’a dit.

Starling (photographié après la bagarre) a affirmé qu’il n’avait jamais jeté un coup de poing dans le combat

Starling (photo avec sa petite amie Chelsea) et trois autres hommes ont été arrêtés et emmenés au poste de police de Gosford après que des agents de la brigade anti-émeute aient rompu le combat

Les quatre hommes ont été arrêtés avec l’aide de l’ordre public et de la brigade anti-émeute et emmenés au poste de police de Gosford.

Un agent principal de sexe masculin a subi une coupure à la main et a été évalué par les ambulanciers paramédicaux sur les lieux, mais aucun autre policier n’a été blessé dans la bagarre.

Starling a été accusé de cinq chefs d’agression contre un agent dans l’exécution de ses fonctions, de bagarre et de résistance ou d’entrave à un agent de police dans l’exécution de ses fonctions.

Il a passé la nuit en garde à vue avant d’aller à l’hôpital de Gosford pour se faire soigner.

Tous les hommes ont obtenu une caution conditionnelle pour comparaître devant le tribunal local de Gosford en janvier.

Un homme est arrêté sur les lieux de la bagarre sur la côte centrale de NSW

Les clients se disputent avec les policiers pendant la mêlée qui a conduit à la frappe de Starling

Il est entendu que Starling s’est longuement entretenu avec les responsables du club dimanche pour donner sa version de l’incident.

Les Raiders de Canberra ont publié une déclaration confirmant que le club et la LNR étaient au courant de l’incident dimanche matin.

« Les Raiders de Canberra ont été informés d’un incident impliquant Tom Starling pendant la nuit », indique le communiqué.

«Le club a informé l’unité d’intégrité de la LNR. Le club ne fera plus de commentaire. »

Un porte-parole de la LNR a déclaré que les Raiders de Canberra avaient « signalé un incident présumé impliquant Tom Starling à l’unité d’intégrité ».

«L’unité d’intégrité est en liaison avec la police de NSW et le club.

Starling devait retourner à Canberra pour l’entraînement de pré-saison lundi.