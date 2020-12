La star de la LNR Kurt Capewell a été mêlée à un scandale porno classé X. Une vidéo est apparue le montrant en train de se livrer à des actes sexuels avec un autre homme.

La police et l’unité d’intégrité de la LNR ont été informées l’année dernière lorsqu’une personne a tenté de vendre des captures d’écran de la sex tape de la jeune femme de 27 ans.

La vidéo a été enregistrée en 2013, lorsque le joueur de Penrith Panthers travaillait comme charpentier tout en commençant sa carrière dans la ligue de rugby dans des équipes locales.

La star de la LNR Kurt Capewell a été mêlée à un scandale porno classé X, une vidéo est apparue le montrant en train de se livrer à des actes sexuels avec un autre homme

«Je vis avec ça depuis des années. Je m’inquiétais davantage pour ma famille que cela puisse sortir et l’embarras que cela causerait », a déclaré Capewell au Daily Telegraph.

Capewell s’exprime maintenant après que la vidéo soit devenue virale sur les sites pornographiques et les forums publics cette semaine.

La star de State of Origin a envoyé mercredi un SMS à ses coéquipiers de Penrith, leur donnant un « avertissement » sur la vidéo circulant en ligne.

« C’est un peu difficile de mettre toute l’histoire en mots mais j’ai été fauché et j’ai fait du mannequinat, puis on m’a convaincu de faire un porno. Je ne sais pas, mais il s’est avéré qu’ils ont mis un type de l’autre côté du mur », a-t-il écrit.

« Je suis terriblement embarrassé et honteux même si cela s’est produit quand j’étais si jeune.

«C’est quelque chose que je traite depuis 8 ans à huis clos et je sais que vous me soutiendrez tous et que vous me soutiendrez pour avancer.

Capewell a déclaré à ses coéquipiers, dont Nathan Cleary et Josh Mansour, qu’il était « terriblement embarrassé et honteux ».

La vidéo a été réalisée après que Capewell, alors âgé de 20 ans, ait répondu à une annonce pour gagner de l’argent en réalisant une séance photo pour une entreprise de vêtements et de sous-vêtements de sport.

Le film présente des photos de vêtements de sport, des photos nues et un film classé X.

Capewell a déclaré qu’il était « jeune et naïf » à l’époque et qu’il assume l’entière responsabilité de ce qui s’est passé.