La star de la LNH Carey Price déménage à Kelowna

Le gardien des Canadiens et sa famille ont quitté leur domicile de Montréal

Carey Price et sa famille sont sur le point de devenir des résidents à plein temps de Kelowna.

Le futur gardien du Temple de la renommée et sa famille ont déménagé de leur maison de Montréal, qui a été inscrite en ligne comme étant à vendre le mois dernier. Bien que Price ait encore trois ans sur son contrat avec les Canadiens de Montréal de la LNH, des blessures l’ont laissé dans un statut de semi-retraité.

Price, aux côtés de sa femme Angela, a acheté leur propriété de Kelowna il y a environ dix ans et construit depuis leur maison pour toujours après sa retraite.

Né à Vancouver, Price a grandi dans la communauté éloignée d’Anahim Lake. Il a joué au hockey organisé à Williams Lake, à cinq heures de là, ce qui a incité son père à acheter un petit avion pour emmener son fils aux entraînements et aux matchs.

Au cours d’une carrière bien remplie dans la LNH, Price a disputé 712 matchs avec les Canadiens, en remportant 361. Son palmarès comprend à la fois le trophée Vézina en tant que meilleur gardien de but de la ligue et le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of KelownahockeyNHLImmobilier