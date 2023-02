La star de la K-pop Jackson Wang explore les rues de Mumbai avec Disha Patani en buggi, les fans l’appellent “chanceuse”

L’actrice de Bollywood Disha Patani est une fan de K-pop et tout le monde le sait. L’actrice exprime souvent son amour pour les chansons, les dessins animés et les films coréens sur les réseaux sociaux. Récemment, l’un des membres de Got7, un boys band sud-coréen, Jackson Wang s’est rendu en Inde pour sa performance à Lollapalooza 2023.

Jackson a été vu traîner avec Disha Patani dans les rues de Mumbai. Ils ont exploré les rues de Mumbai dans un buggy, acclamant et savourant l’ambiance de la ville. L’actrice a partagé ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux et a écrit : “Une bête sur scène et un ange au loin Continuez à répandre votre amour et votre lumière dans le monde entier @jacksonwang852g7 #magicman.”

Les fans ont réagi à ses photos et vidéos, l’un d’eux a écrit : “Disha patani vit mon rêve juste là.” Le deuxième a dit, “ils ne les connaissent pas mais ils les rencontrent quand même… mais nous les fans les connaissons mais nous n’avons pas d’argent.” Le troisième a dit: “La façon dont cette femme ne peut que faire en sorte que Jackson sorte avec elle parce qu’elle est simplement assez chanceuse et riche pour se permettre son temps et Jackson est extrêmement sociable. Bien que je souhaite que cette femme ne voie jamais bts ffs .. elle ne le fait pas même suivre tous les membres.” Le quatrième a dit: “La seule raison pour laquelle je ne veux pas que BTS visite l’Inde.”

Pendant ce temps, Disha Patani fait la une des journaux depuis un certain temps maintenant parce que sa dernière observation avec son petit ami présumé, Aleksandar Alex Ilic, a mis de l’huile sur le feu. Aleksandar a évoqué les rumeurs entourant leur relation dans une récente interview, affirmant qu’eux seuls sont au courant de la réalité.

Aleksandar, d’origine serbe, a affirmé que Disha était un de ses amis proches et qu’en 2015, ils vivaient même ensemble dans le même appartement. Les deux se sont rapidement liés de fitness lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils travaillaient pour la même agence à Mumbai.

Il a déclaré au Bombay Times : « Disha a été comme une famille pour moi. Dans ce domaine compétitif, chaque fois que nous nous sommes sentis faibles, nous avons été là l’un pour l’autre. «Je vois comment ce jeu de devinettes dure depuis quelques semaines. Le fait est que nous connaissons la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de deviner ce qui se passe ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement laisser les autres vivre leur propre vie en paix ? Nous rions juste de ces histoires.

Sur le plan du travail, Disha sera ensuite vue dans “Yodha” de Karan Johar avec Sidharth Malhotra et “Project K” aux côtés d’Amitabh Bachchan, Prabhas et Deepika Padukone.

