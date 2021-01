L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu’il était confiant de jouer au plus haut niveau pendant « de nombreuses années » à venir.

Ronaldo, 35 ans, est l’un des footballeurs les plus titrés de tous les temps avec sa récolte de cinq Ballon d’Or améliorés uniquement par Lionel Messi, tandis que son total de cinq titres en Ligue des champions est le meilleur de tous les joueurs de son époque actuelle.

Plus tôt ce mois-ci, Ronaldo a marqué son 750e but pour le club et le pays et a déclaré qu’il était impatient de prolonger sa carrière de footballeur.

« Peu importe l’âge », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Ce qui est important c’est l’esprit. » Peu importe si Cristiano Ronaldo est bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, dans l’instant.

« Le moment est bon, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J’espère jouer encore, de nombreuses années mais on ne sait jamais. Mes yeux voient l’avenir très, très lumineux, donc je suis heureux avec ça. »



Ronaldo continue de battre des records après être devenu le deuxième joueur masculin à marquer 100 buts internationaux en septembre.

L’attaquant espère mener son pays dans les Euros de l’année prochaine alors que le Portugal cherche à devenir la première nation à conserver le trophée depuis l’Espagne en 2012.

Ronaldo a ajouté qu’un triomphe « de rêve » pour le Portugal « est possible » lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar – il n’a jamais dépassé la demi-finale du tournoi dans sa carrière internationale.

Le capitaine du Portugal a également déclaré qu’il avait du mal à jouer sans supporters dans les stades en raison de la pandémie de coronavirus cette année.

« Je n’aime pas jouer dans les stades sans supporters, c’est comme aller au cirque mais on ne voit pas de clowns », a-t-il ajouté. «La pandémie a rendu les gens fous.

«J’espère qu’ils pourront bientôt ouvrir les portes des stades. Nous devons vivre avec ça, nous devons essayer de mener une vie normale mais bien sûr nous devons respecter les règles. Mais pour jouer sans les supporters, je ne le fais vraiment pas. Je n’aime pas ça. «