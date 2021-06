La star de la gymnastique japonaise Kohei Uchimura se dirige vers les quatrièmes Jeux olympiques

Le gymnaste japonais Kohei Uchimura, triple médaillé d’or olympique, se dirige vers son quatrièmes Jeux Olympiques consécutifs après avoir décroché une place dans l’équipe nationale dimanche avec un point de bris d’égalité.

Uchimura, 32 ans, longtemps si dominant dans le sport qu’il est connu sous le nom de « King Kohei », a choisi cette fois de ne concourir qu’à la barre horizontale pour donner une pause à son corps meurtri, ce qui signifie qu’il ne participera pas au concours général. compétitions qu’il dirigeait autrefois.

Détenteur d’un total de sept médailles olympiques, aux Jeux d’été de Rio 2016, il est devenu le premier gymnaste masculin en 44 ans à remporter deux titres olympiques consécutifs. Il a également mené l’équipe japonaise à l’or.

Mais les blessures l’ont rattrapé ces dernières années et il a eu du mal à rester en forme. Il a finalement pris la décision de se concentrer uniquement sur la barre horizontale afin de décrocher une place olympique, bien qu’il ait avoué que le choix était difficile et qu’une partie de lui voulait toujours concourir sur d’autres engins.

Après avoir obtenu un point de départage, Uchimura a déclaré que ses sentiments étaient compliqués.

« Ma performance n’était pas vraiment celle que je pouvais accepter, et quand j’ai terminé, j’ai pensé que je n’irais pas aux Jeux olympiques. Mais quand on m’a dit que je le ferais, plus que d’être heureux, je me suis dit « est-ce vraiment bien ? » », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Je ne pense pas qu’après la performance d’aujourd’hui, je mérite vraiment d’être appelé ‘King’. J’aurai vraiment besoin de m’entraîner avant les Jeux olympiques », a-t-il ajouté.

« C’était vraiment difficile pour moi, en tant que vieil homme, de performer après la nouvelle génération », a-t-il déclaré, se référant à ses coéquipiers d’environ dix ans son cadet. « Je ne fais peut-être pas partie de l’effort d’équipe général, mais il y a encore des choses que je peux apporter grâce à mon expérience. »

