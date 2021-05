La star de la Formule 1, Sergio Perez, termine 4e au Grand Prix de Monaco – course après qu’un garde du corps a été abattu par des voleurs de voitures dans la maison familiale

Perez a confirmé que le courageux garde du corps se remettait alors que la police locale avait réussi à détenir les criminels lors de l’incident terrifiant dans son pays natal, le Mexique.

L’incident, qui aurait impliqué un garde du corps qui protège le frère de Perez, Antonio, est survenu quelques heures avant que Perez ne participe à une séance de qualification qu’il a décrite comme un « catastrophe », partant neuvième sur la grille avant de terminer quatrième dans la course de dimanche.

« Fondamentalement, ils ont essayé de voler la voiture de ma sécurité et ils ont blessé l’un de mes agents de sécurité d’un seul coup, » Perez a révélé.

Sergio #Perez a nié les premières informations selon lesquelles un vol raté au Mexique était une tentative d’enlèvement de sa famille dans sa ville natale. Il a déclaré que des voleurs avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient de voler une voiture appartenant à sa sécurité. Un garde a été abattu mais se rétablit. # f1 – Byron Young (@ byronf1) 22 mai 2021

«Il est en bon état. La police a attrapé les voleurs. Ma famille va bien, merci. «

L’attaque a eu lieu à Guadalajara, qui est également le berceau et la ville natale du grand boxeur livre pour livre Saul ‘Canelo’ Alvarez et est devenue au fil des ans une proie de crimes et de cartels.

La campagne de qualification de Perez a été interrompue prématurément lorsque Charles Leclerc – qui n’a pas non plus réussi à se rendre à son emplacement de départ sur la grille à temps – s’est écrasé contre un mur.

«Nous avons changé d’approche, nous avons bien progressé en qualifications et en Q2, nous avons fait un bon pas. Mais la piste se refroidissait, et nous avons changé notre approche en Q3, run one, dont je n’avais aucun front-end. Ils avaient très froid, les pneus.

« Ensuite, à la deuxième tentative, le tour se passait bien jusqu’à ce que je rencontre beaucoup de trafic. Et en gros, j’ai perdu beaucoup de temps au tour en passant par là. »

Les marges sont si belles en F1 dans les rues de Monaco. Montez à bord pour un tour avec Sergio Perez. #MonacoGPpic.twitter.com/5z7V4aiCcA – Kawowo Sports (@kawowosports) 20 mai 2021

N’ayant toujours pas de podium cette saison, Perez a menacé de terminer parmi les trois premiers alors que son coéquipier, Max Verstappen, terminait premier.

« Dans l’ensemble, c’est une bonne journée pour l’équipe. Je suis heureux pour Max et pour l’équipe – nous sommes en tête des deux championnats du monde.», a-t-il déclaré à Ziggo Sport après la course.

« J’ai vraiment besoin de trouver quelque chose ces samedis, » il a dit de la qualification et du départ de la course dans une si mauvaise position. Le rythme de course est très bon, nous avons donc besoin de ce samedi et ensuite cela viendra à nous. «

« Je n’apprends pas la voiture aussi vite que Max. Nous devons améliorer cela. »

L’Espagnol Carlos Sainz, de Ferrari, est arrivé deuxième, avec Brit Lando Norris troisième pour McLaren.