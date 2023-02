La star de la diversité et de BGT, Perri Kiely, se sépare de la « toute première » petite amie trois ans après leur rencontre sur Dancing On Ice

Peri Kiely, danseur de DIVERSITY et star de Britain’s Got Talent, s’est séparé de sa “toute première” petite amie.

La star de la télévision avait déclenché des rumeurs le mois dernier selon lesquelles lui et Laura Smith s’étaient séparés.

Instagram

Perri et Laura se sont séparés[/caption] Instagram

Laura a fait allusion à la scission dans un cliché de la Saint-Valentin[/caption]

Maintenant, il a été confirmé que Perri, 27 ans, qui a participé à Dancing On Ice en 2020, s’est séparée de sa première petite amie Laura.

The Sun peut révéler que le couple s’est séparé après trois ans après que Laura a fait allusion à la nouvelle sur Instagram.

La star des coulisses, qui a travaillé sur le programme ITV, s’est rendue sur Instagram pour publier un cliché solo de la Saint-Valentin.

On pouvait voir Laura regarder au loin alors qu’elle tenait un bouquet de fleurs, laissant ses cheveux blonds tomber dans son dos.

“Alexa, joue Flowers de Miley Cyrus”, a-t-elle légendé la photo, faisant un signe de tête au dernier hit des hitmakers.

Une source a déclaré au Sun après le message de Laura : “Ils se sont séparés juste après Noël quand ils ont réalisé qu’ils voulaient des choses différentes.

“C’est très triste parce que tout le monde pensait qu’ils étaient parfaits ensemble et Perri était vraiment aimé.

“Ils ne parlent pas pour le moment mais Laura était déterminée à passer une belle Saint-Valentin sans lui.”

Cela vient après que Perri ait déclenché des rumeurs selon lesquelles il se serait séparé de sa toute première petite amie alors que les fans ont repéré un “indice” en ligne.

Il est allé sur Instagram pour publier de rares clichés en solo pour ses fans alors qu’il prenait du temps le week-end, suscitant des inquiétudes.

La star de la danse a été vue en train de poser pour une photo avec son chien alors qu’il semblait se promener seul dans les bois.

“Promenade du dimanche”, Perri a sous-titré le cliché de lui-même et de son doux carlin, avant de se lancer seul dans ses histoires Instagram.

Ailleurs, sa première petite amie, Laura, s’est tournée vers ses réseaux sociaux avec un cliché en solo lors d’une soirée avec un commentaire énigmatique.

“Un nouveau chapitre”, a-t-elle légendé le message, laissant entendre que le couple s’était séparé.

“Gros câlins”, avait commenté l’un de ses followers, tandis qu’un autre disait : “Bonne chance avec votre nouveau chapitre.”

Perri a partagé la photo de lui et de sa petite amie – son premier amour sérieux – peu de temps après Dancing On Ice.

Un initié a déclaré en 2020, lorsque leur relation a été révélée : « Perri est épris. Ils se sont rencontrés sur Dancing On Ice.

“Laura a immédiatement attiré son attention et il flirtait comme un fou avec elle.

«Perri et Laura ont pris très lentement et ont eu quelques rendez-vous avant le verrouillage. Ils l’ont maintenu ces derniers mois. Perri ne pourrait pas être plus heureux.

Le danseur, qui anime l’émission de petit-déjeuner avec Jordan Banjo sur la radio Kiss, n’a pas eu la meilleure chance avec sa vie amoureuse, ayant participé à Celebs Go Dating sur E4 en 2017.

Instagram

Perrie et Laura étaient ensemble depuis trois ans[/caption]