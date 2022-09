La star de la crosse Gavin Pedone revient aux racines du football et aide à mener la Wheaton Academy à un départ 4-0 – Shaw Local

Gavin Pedone, senior de la Wheaton Academy, est une star improbable dans une équipe improbable et invaincue.

Et ce n’est pas à la crosse, son sport principal.

Pedone, qui s’est engagé à jouer à la crosse à l’Université Robert Morris, a décidé de revenir à ses racines et de jouer au football cet automne.

“Je joue au football depuis l’âge de cinq ans, et ça a toujours été mon sport préféré”, a déclaré Pedone. “J’ai décidé d’arrêter de jouer au football après la huitième année parce que je voulais me concentrer sur la crosse, mais une fois que je me suis engagé à l’Université Robert Morris, j’ai décidé que je voulais m’amuser et faire une petite pause dans la crosse.”

Le plaisir est un bon moyen de décrire les quatre premiers matchs de Pedone au football universitaire – et cela a également été amusant pour les Warriors.

Les Warriors (4-0, 2-0 Metro Suburban Blue) ont enregistré trois blanchissages consécutifs et ont dominé leurs quatre adversaires 207-14 avant le match à domicile de jeudi à 19h30 contre Ridgewood.

Pedone, un porteur de ballon, entaille ses adversaires pour de gros gains et il est devenu un leader vocal. Le quart-arrière principal Belay Brummel, qui a suscité l’intérêt de plusieurs écoles de division I, donne le ton de l’attaque, mais la course de Pedone ajoute une autre dimension à l’attaque.

L’entraîneur de la Wheaton Academy, Jim Johanik, a déclaré que Pedone était un facteur important dans le démarrage rapide du programme.

“Plus que sa simple production sur le terrain, Gavin a contribué à la culture du jeu (sport) dans ce domaine pour l’école et il veut faire partie de la culture positive”, a déclaré Johanik. « Il est aussi capitaine et fait un excellent travail. Quatre matchs dans la saison, c’est le meilleur départ que nous ayons jamais eu en tant que programme. Ce qui nous a amenés ici, c’est que l’état d’esprit envers le sport du football a changé et, par conséquent, nous commençons à attirer certains des meilleurs athlètes de l’école, comme Gavin.

Pedone a déclaré qu’il avait pris sa décision de retourner au football au printemps dernier. Il était heureux de retourner à ses racines et de jouer au porteur de ballon. Il a porté le ballon 10 fois pour 53 verges et deux touchés lors d’une victoire de 48-14 contre Marian Central Catholic lors de la semaine 1.

“Je me suis tellement amusé en si peu de temps”, a déclaré Pedone. “J’aimerais ne jamais avoir fait de pause.”

Pedone a admis que la crosse et le football sont des sports très différents, bien qu’il soit heureux que le succès l’ait suivi jusqu’au gril. Les Warriors ont une longue tradition de succès en crosse, terminant en troisième place en crosse la saison dernière.

“La crosse est un jeu beaucoup plus rapide”, a déclaré Pedone. « Pour la défense, la crosse est très bénéfique pour le jeu de jambes et cela m’a appris à prendre de meilleurs angles lors du plaquage. Offensivement, la crosse m’a appris à poser mon épaule et à entrer en contact.

Amari Head de St. Francis fait son chemin dans la zone des buts lors de leur match à domicile contre Sterling le vendredi 2 septembre 2022. (Erica Benson pour Shaw Local)

St. Francis reçoit de l’aide de personnalités non annoncées

Amari Head attendait son tour.

Eh bien, au moins pour être un porteur de ballon partant.

Après avoir commencé les deux années précédentes comme demi défensif, Head a ajouté le porteur de ballon à ses fonctions principales cet automne pour St. Francis. Il a été un succès retentissant. Head était devenu un rouage essentiel dans l’attaque des Spartans, les aidant à remporter leurs quatre premiers matchs cette saison.

“Amari a très bien fait pour nous”, a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. «Il n’a pas eu la chance de courir beaucoup avec le ballon ces deux dernières années, peut-être une poignée de courses lorsque le jeu était hors de contrôle. Il n’était pas ce gars pour nous. Maintenant, il a la chance de courir beaucoup avec le ballon. Il a mis 20 livres de muscle, est explosif et rapide avec puissance et vision et fait manquer les gens dans le trou. Le gamin va être un porteur de ballon de 1 000 verges pour nous. Il fait un travail phénoménal pour nous. C’est un excellent élève et plus grand, plus costaud et plus fort que l’an dernier et cela se voit dans ses chiffres.

McMillen a déclaré que les chiffres de Head ne sont pas rembourrés en raison du fait que les Spartans ont remporté leurs deux derniers matchs par un total combiné de 94-0 contre St. Edward et Chicago Christian. Head a réussi sept courses pour 80 verges et un touché la semaine dernière, a déclaré McMillen.

“Il attrape des balles hors du champ arrière et travaille dur à l’entraînement et les gars de l’équipe le remarquent”, a-t-il déclaré. « Il a été élu capitaine. Il est sorti de sa coquille. »

Défensivement, le secondeur junior Dom Beres affiche de gros chiffres en un temps de jeu limité. Il n’a pas joué contre St. Edward, mais a récolté 40 plaqués, trois sacs et une interception en trois matchs. En deuxième année, Beres a enregistré 61 plaqués en solo, 37 passes décisives et 5,5 sacs.

“Il a été partout sur le terrain pour faire des tacles”, a déclaré McMillen. “C’est un très bon joueur.”

Les Spartans ont un road trip de mi-saison rare ce week-end, lorsqu’ils jouent à Champaign Central samedi. McMillen a déclaré que son équipe visitera le campus de l’Illinois et les installations de football.

“Nous allons faire un tour de l’Illinois et aller au lycée d’Urbana pour une promenade et passer la nuit”, a-t-il déclaré. « C’est quelque chose de différent. Beaucoup de lycées n’ont pas cette chance. C’est pour nos juniors, étudiants de deuxième année et étudiants de première année de voir ce que c’est que d’être un joueur de football Power 5 et à quel point vous devez travailler dur dans la salle de musculation et en classe. C’est une belle occasion d’aller voir de quoi il s’agit.