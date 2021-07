La star de la couverture de FIFA 22, Mbappe, imite Ronaldo en se plaçant dos à dos comme visage du jeu

FIFA 22, la dernière version de la série internationale de football d’EA Sports, a sa star en couverture et non, ce n’est pas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou même Erling Haaland. Au lieu de cela, Kylian Mbappe, star du Paris Saint-Germain et de l’équipe nationale de France, fait sa deuxième apparition en tant qu’athlète de couverture, ayant honoré pour la dernière fois le devant de la boîte pour FIFA 21.

Le fait de revenir dos à dos sur la couverture fait de Mbappe le deuxième joueur depuis Ronaldo (FIFA 18, FIFA 19) à le faire, et il est juste de dire que le jeune vainqueur de la Coupe du monde a mérité le droit de suivre les traces de CR7.

La saison dernière pour le Paris Saint-Germain, Mbappe est apparu dans 31 matchs et a marqué 27 buts alors que le PSG a terminé deuxième de Ligue 1. Lors de l’UEFA Euro 2020, Mbappe n’a pas réussi à marquer dans le tournoi alors que la France a été éliminée en huitièmes de finale.

Honoré d’accueillir à nouveau @KMbappe le #FIFA22 étoile de couverture Restez à l’écoute pour la révélation qui changera la donne le 11 juillet 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 juillet 2021

« Être sur des couvertures FIFA dos à dos est incroyable », a déclaré Kylian Mbappé. « J’ai une relation très spéciale avec le jeu et j’ai hâte de profiter de FIFA 22 avec vous tous. »

Plus d’informations sur le jeu devraient tomber le 11 juillet avec la première bande-annonce officielle du jeu, qui sortira dans le monde fin septembre/début octobre 2021 pour toutes les principales consoles et plateformes (PlayStation 5, Xbox Series X/S, ainsi que PC/Windows, PlayStation 4 et Xbox One).