La star de la Couronne Emma Corrin se rapproche de l’artiste hunky Ibby Njoya

La gagnante du Golden Globe, qui est devenue un nom connu après avoir joué la princesse Diana dans la série Netflix, a été aperçue se tenant la main et mettant ses bras autour de l’homme, connu de ses amis sous le nom d’Ibby, à Londres la semaine dernière.

Une source a déclaré: « C’est le début pour Emma et Ibby mais ils semblent très bien s’entendre.

« Il comprend le monde dans lequel se trouve Emma et a beaucoup en commun.

« Ils sont très discrets pour le moment mais elle semble très heureuse. »

Emma, ​​25 ans, vêtue d’un survêtement violet et de baskets alors qu’elle était photographiée en train de faire des courses avec Ibby.

Il portait une casquette et un pardessus bleu foncé alors qu’ils se dirigeaient vers les magasins du nord de Londres où Emma vit également.

Ibby, également âgé de 25 ans, est directeur artistique et a travaillé pour un certain nombre de publications haut de gamme comme Vogue et des maisons de couture dont Gucci.

Depuis qu’elle a joué dans la série à succès de Netflix The Crown, Emma est devenue l’une des actrices les plus recherchées du pays.

Le mois dernier, elle a terminé le tournage du prochain drame The Policeman, dans lequel elle incarne la femme d’un officier, interprétée par Harry Styles, 27 ans, qui a une liaison avec un homme.

En plus de remporter un Golden Globe pour son interprétation de la princesse Diana dans la quatrième série de la série, Emma a également reçu un Screen Actors Guild Award et un Critics’ Choice Award.

Aujourd’hui, Emma a également été nominée pour un Emmy Award pour son rôle de Diana.

Elle affrontera d’autres stars dont Olivia Colman, 47 ans, et Elizabeth Moss, 38 ans, dans la catégorie Meilleure actrice.

Elle a raté de peu un Bafta en mai, The Crown n’ayant pas remporté un seul gong dans les dix catégories dans lesquelles ils étaient nominés.

Emma avait précédemment déclaré que prendre le rôle de Diana, décédée en 1997, avait vu son monde basculer lorsque le casting a été rendu public.

Elle a déclaré : « Le monde est devenu fou.

« Le monde a explosé. Mon téléphone s’est complètement détraqué. C’était fou.

Emma a joué dans la série aux côtés de Josh O’Connor, 31 ans, qui jouait Prince

Charles et Emerald Fennell, 35 ans, qui a remplacé Camilla Parker Bowles.

L’actrice australienne Elizabeth Debicki, 30 ans, incarnera Diana dans la dernière série de The Crown, dont le tournage commencera plus tard cette année.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à son successeur, Emma a répondu : « Ne vous inquiétez pas de jouer quelqu’un qui est si emblématique ou ce que les gens vont penser.

« C’est votre interprétation. Les gens seront intéressés par votre version d’elle.





