Le Croate Dejan Lovren devrait quitter le Zenit Saint-Pétersbourg

Dejan Lovren, l’ancien défenseur de Liverpool qui a joué un rôle crucial dans la troisième place de la Croatie à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, devrait quitter le Zenit Saint-Pétersbourg pour signer pour l’Olympique Lyonnais, selon des informations en provenance de France.

Lovren, 33 ans, a passé environ deux ans et demi dans la ligne de fond du Zenit après avoir signé pour la partie russe dans le cadre d’un gros contrat avec Liverpool à l’été 2020, remportant deux Premier Leagues russes et deux Super Coupes russes dans un un passage extrêmement réussi mais bref dans le football russe.

Selon la publication française L’Equipe, la patronne lyonnaise Lauren Blanc a identifié Lovren comme ayant l’expérience nécessaire pour renforcer la ligne de fond de son équipe, qui a sous-performé jusqu’à présent cette campagne.

Le journal rapporte que Lovren a accepté de rejoindre le club français et qu’il a passé une visite médicale pré-transfert.

L’équipe de Blanc occupe actuellement la huitième position de l’élite française, à une vingtaine de points du leader du championnat, le Paris Saint-Germain.

L’ancien capitaine de l’équipe de France est aux commandes de Lyon depuis octobre, après avoir remplacé le Néerlandais Peter Bosz, et a déclaré aux médias cette semaine que lors de son premier mercato, il souhaite cibler les joueurs avec le nécessaire.expérience, agressivité et caractère» pour stabiliser le navire chez les anciens champions de France.

Lovren a encore six mois sur l’accord de trois ans qu’il a signé avec le Zenit, mais il semble peu probable qu’il remplisse le contrat au milieu de l’intérêt de la Ligue 1 et de Lyon – pour qui Lovren a joué entre 2009 et 2013 avant de passer dans le football anglais, d’abord avec Southampton puis Liverpool.

Lovren faisait partie de l’équipe de Liverpool qui a mis fin à sa longue sécheresse pour une Premier League anglaise lors de la saison 2019-2020, tout en faisant également partie intégrante du triomphe de Lyon en Coupe de France en 2012 lors de son premier passage avec le club.

En quittant le Zenit, Lovren deviendra le dernier grand joueur à avoir quitté le football russe à la suite de l’opération militaire du pays en Ukraine.

Au total, Lovren a fait 63 apparitions dans toutes les compétitions pour le Zenit Saint-Pétersbourg, marquant trois buts.