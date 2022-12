La star de la country Zac Brown s’est fiancée au mannequin Kelly Yazdi

Zac Brown – le fondateur, leader et chanteur principal du Zac Brown Band – est fiancé au mannequin et actrice Kelly Yazdi, Fox News Digital peut le confirmer.

Brown, 44 ans, aurait proposé à Yazdi, 31 ans, “il y a quelque temps” alors que le couple était en vacances à Hawaï. Une source a confié au magazine People que la proposition était “très intime et que le couple l’a gardée très privée”.

Bien que la durée exacte de la relation entre la star de la country et Yazdi ne soit pas claire, l’actrice de “Hawaii Five-O” a accompagné le Zac Brown Band en tournée pour leur dernier album, “The Comeback”.

En juillet, le Zac Brown Band a mis en ligne une vidéo pour l’anniversaire de Brown, où Yazdi a été vue avec une bague au doigt de fiançailles.

Les fiançailles de Zac surviennent quatre ans après avoir divorcé de sa femme depuis 12 ans, Shelly Brown.

“Nous nous sentons bénis d’être dans un voyage aussi incroyable dans la vie et parfois le voyage commence à mener dans des directions différentes. C’est avec un amour et un respect profonds que nous annonçons que nous nous séparons en tant que couple”, a déclaré l’ancien couple à People dans un joint. déclaration à l’époque.

“Nous avons mené une vie tourbillonnante ensemble en devenant une belle famille avec cinq enfants incroyables et même si la vie va se réorganiser un peu, notre amour et notre engagement envers notre famille seront toujours là”, poursuit le communiqué. “Ce fut une décision difficile, mais nous avons fait beaucoup de choses difficiles ensemble et c’est notre prochaine aventure – l’amour, le respect mutuel et l’attention que nous portons l’un à l’autre sont ce vers quoi nous allons de l’avant.”

Les parents de cinq enfants ont demandé aux fans de respecter leur vie privée.

“La famille se présente sous différentes formes”, ont-ils déclaré. “Nous aimerions vous demander plutôt que de commenter ou de dépenser de l’énergie pour cela, que vous profitiez de ce moment pour envoyer de l’amour à votre famille, en l’honneur de la nôtre.”

Le duo s’est marié en 2006 et partage les filles Justice, 15 ans, Lucy, 14 ans, Georgia, 12 ans, Joni, 11 ans et son fils, Alexander, 8 ans.