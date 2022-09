La star de la country Tim McGraw fait une chute lors de son concert et tombe sur les fans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tim McGraw a accidentellement poussé le truc “Just To See You Smile” un peu trop loin lors de son concert en Arizona ce week-end lorsqu’il est tombé de la scène alors qu’il interprétait l’une de ses chansons à succès.

En chantant sa chanson “I Like It, I Love It” au concert Boots in the Park, le crooner country avait presque trop de rythme tout en essayant de se remettre de s’être agenouillé sur scène, puis de se mettre en position accroupie et de se permettre par la suite pour retomber dans la foule.

Dans des vidéos capturées par des fans, l’homme de 55 ans essaie de maintenir son équilibre quand il finit par céder et tombe à la renverse.

McGraw a semblé récupérer rapidement alors qu’il remontait pour saluer plus de ses fans hurlants.

TIM MCGRAW ET FAITH HILL PREQUEL DANS ‘YELLOWSTONE’

L’incident survient le même week-end que le rappeur Post Malone est tombé à travers un trou sur sa scène, se blessant.

Ce n’est pas la première fois que McGraw a peur de lui-même. En 2018, McGraw a dû se faire soigner après s’être effondré lors d’un spectacle en Irlande.

On ne sait pas si le chanteur et épouse de l’acteur de “Yellowstone”, la star country Faith Hill, était présent à la représentation de McGraw dimanche.

Les deux partagent trois filles ensemble.