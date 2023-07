La star de la country Jason Aldean défend la chanson après la vidéo tirée par le diffuseur américain

Le diffuseur américain CMT a sorti cette semaine une vidéo controversée du chanteur de musique country Jason Aldean pour sa chanson Essayez ça dans une petite ville.

Billboard a rapporté que la vidéo de la chanson a été publiée vendredi et diffusée au cours du week-end avant d’être retirée par CMT lundi.

Écrite par Kelly Lovelace, Neil Thrasher, Tully Kennedy et Kurt Michael Allison, la chanson commence : « Sucker punch quelqu’un sur un trottoir / Carjack une vieille dame à un feu rouge / Tirez une arme sur le propriétaire d’un magasin d’alcools / Vous pensez que c’est cool, eh bien, fais l’imbécile si tu veux / Injure un flic, lui crache au visage / Tape sur le drapeau et allume-le / Ouais, tu penses que tu es dur / Eh bien, essaie ça dans une petite ville. »

« Voyez jusqu’où vous parvenez sur la route / Ici, nous prenons soin des nôtres / Vous franchissez cette ligne, cela ne prendra pas longtemps / Pour que vous le sachiez, je vous recommande de ne pas / Essayez cela dans un petite ville. »

Les critiques disent que la chanson encourage la violence.

« Jason Aldean, qui était sur scène lors de la fusillade de masse lors d’un concert à Las Vegas en 2017 qui a tué 60 personnes et blessé plus de 400 autres – a enregistré une chanson intitulée Essayez ça dans une petite ville sur la façon dont lui et ses amis vous tireront dessus si vous essayez de prendre leurs armes », a tweeté Shannon Watts, la fondatrice de Moms Demand Action, un groupe qui lutte contre la culture des armes à feu aux États-Unis.

.@Jason_Aldean – qui était sur scène lors de la fusillade de masse lors d’un concert à Las Vegas en 2017 qui a tué 60 personnes et blessé plus de 400 autres – a enregistré une chanson intitulée « Try That In A Small Town » sur la façon dont lui et ses amis vous tireront dessus si vous essayez de prendre leurs armes. pic.twitter.com/hWGdEgS33v —@shannonrwatts

La vidéo de la chanson comprend des clips de manifestants affrontant la police et des scènes du drapeau américain brûlé. Il comprend également des scènes tournées devant un palais de justice en Colombie, dans le Tennessee, qui a été le site du lynchage d’un homme noir dans les années 1920, selon un rapport de Variety.

Sur les réseaux sociaux, Aldean a défendu la chanson.

« J’ai été accusé d’avoir sorti une chanson pro-lynchage (une chanson qui est sortie depuis mai) et j’ai fait l’objet de la comparaison selon laquelle je (citation directe) n’étais pas trop satisfait des manifestations nationales du BLM. Ces références ne sont pas seulement sans fondement , mais dangereux », a-t-il écrit en post sur ses histoires Instagram.

« Il n’y a pas une seule parole dans la chanson qui fait référence à la race ou qui la pointe – et il n’y a pas un seul clip vidéo qui ne soit pas de vraies séquences d’actualités – et même si je peux essayer de respecter les autres pour avoir leur propre interprétation d’un chanson avec de la musique – celle-ci va trop loin. »

La star country Sheryl Crow a parlé de la chanson, disant qu’elle venait d’une petite ville.

« Même les habitants des petites villes en ont assez de la violence. Il n’y a rien de petite ville ou d’américain dans la promotion de la violence », a-t-elle tweeté. « Vous devriez le savoir mieux que quiconque ayant survécu à une fusillade de masse. Ce n’est pas américain ou comme une petite ville. C’est juste nul. »

Le single est tiré du prochain album d’Aldean.

La chaîne CMT au Canada appartient conjointement à Corus Entertainment et Paramount Networks Americas. Selon son site Web, il s’est éloigné des vidéoclips de musique country et se concentre sur les comédies et les films.

La chaîne phare de CMT aux États-Unis est une filiale de MTV, qui appartient à Paramount.