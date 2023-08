La star de la comédie révèle qu’elle a retrouvé l’amour après que son mari se soit enfui avec un professeur de yoga

La star de Miranda, Sally Phillips, a révélé qu’elle avait retrouvé l’amour après que son mari l’ait quittée pour un professeur de yoga russe.

L’actrice et comédienne, qui a également joué dans les trois films de Bridget Jones, a été mariée au directeur maritime Andrew Bermejo pendant 14 ans.

Mais elle est maintenant dans une nouvelle relation heureuse après avoir été présentée à son partenaire Ian par un ami.

Sally, 53 ans, a décrit son nouvel homme comme « à tomber par terre » alors qu’elle s’ouvrait sur sa romance au Festival d’Edimbourg.

« Mon mari m’a quittée pour un membre de la Fédération russe de yoga, même si je ne suis plus légalement autorisée à le dire, mais il n’écoutera pas ça », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Kaye Adams à How To Be 60 Live !.

« Heureusement, mon ami m’a présenté Ian, et je suis avec Ian depuis quatre ans maintenant. Et il est à tomber par terre.

« Et en fait, pour être honnête, quand il m’a embrassé, c’est vrai. Je vais sur-partager parce que les comédiens font ça.

« Mais quand il m’a embrassé, j’ai pensé à cette réplique, tu as besoin d’être beaucoup embrassé par quelqu’un qui sait comment faire. Alors j’ai rencontré quelqu’un qui sait embrasser.

Sally, qui a trouvé la gloire dans l’émission de sketchs humoristiques de Channel 4 Smack the Pony, s’est mariée en 2003 et partage trois fils avec son ex-mari.

Elle a rencontré son nouveau partenaire Ian deux ans après la fin de son mariage avec Andrew en 2017.

Parlant de Ian à Kaye et de la co-animatrice Karen MacKenzie dans la première des trois émissions en direct, elle a déclaré: «Je suis très, très heureuse avec lui. Et je me sens très chanceux d’avoir eu une seconde chance.

« Mais il y a toujours cette douleur, n’est-ce pas pour les enfants ? Parce que mes enfants étaient assez jeunes quand c’est arrivé. Et je suppose que je ne serais jamais parti. Mais maintenant, il m’a enlevé toute ma culpabilité et l’a fait pour moi. Je suis assez content.

Sally a également avoué qu’elle se sentait « ridiculement vieille » lorsqu’elle s’est vue à l’écran parce qu’elle n’avait pas succombé au Botox ou à la chirurgie plastique.

Elle a expliqué: «Je ressens mon âge en fait. Je peux aussi être honnête. Ne pas faire de Botox ou avoir le visage piqué par des méduses et inséré avec du plastique.

« Donc, vous vous sentez très conscient chaque fois que vous êtes à la télé, chaque fois que vous vous voyez. Je me sens plutôt heureux dans la vraie vie, mais dans le monde de l’écran, j’ai l’air ridiculement vieux.

« Mon visage a gravé ma vie dedans. Il est trop tard pour moi maintenant de prendre tout le Botox. Je pense que ce navire a navigué.

Sally, qui a joué pendant six ans Tilly, l’amie irritante de la classe supérieure de Miranda Hart, a révélé qu’elle avait tendance à jouer des personnages de dix ans de plus que son âge réel lorsqu’elle travaillait en Amérique.

L’actrice, dont les rôles incluent le Premier ministre fictif de Finlande dans la série télévisée américaine Veep, a déclaré: «Cela me rend juste un peu confus. Vous pensez, comment vais-je agir cela? Parce que je regarde comme ça.

« En Suède, je joue un peu plus jeune qu’ici. Je joue à peu près de mon âge. Et en Amérique, je joue dix ans de plus.

